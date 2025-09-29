Ile Maurice: Maladies cardiovasculaires - Un registre pour améliorer la compréhension, la prévention et le traitement

Un Cardiac Registry Report sera lancé le 29 septembre 2025 à l'hôpital Dr Jeetoo par le ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Bachoo, à l'occasion de la Journée mondiale du coeur. Le ministère de la Santé organise également une série d'activités nationales, notamment des séances de dépistage et de conseil ainsi qu'une exposition sur la santé mettant en avant des initiatives de prévention.

Célébrée chaque année le 29 septembre, la Journée mondiale du coeur vise à sensibiliser aux maladies cardiovasculaires (MCV) et à souligner l'importance des mesures préventives. Le thème de cette année, «Don't Miss a Beat», appelle les individus, les communautés et les décideurs politiques à accorder une priorité à la santé cardiaque.

Il met en avant des choix simples du quotidien - alimentation équilibrée, activité physique régulière, suivi de la tension artérielle et gestion du stress - qui peuvent réduire significativement les risques de MCV. L'événement insiste aussi sur la nécessité de politiques de santé plus strictes et sur la responsabilité individuelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Maurice, les maladies cardiovasculaires représentent un enjeu majeur : elles étaient la première cause de mortalité en 2021, en lien direct avec le diabète et les pathologies cardiaques. Les principaux facteurs de risque identifiés restent l'obésité, le prédiabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie et le tabagisme. Pour freiner cette progression, le gouvernement et les organismes de santé mènent régulièrement des enquêtes et des campagnes de sensibilisation en faveur de modes de vie plus sains.

Le registre cardiaque jouera un rôle central : il permettra de collecter et analyser des données sur les maladies cardiovasculaires et leurs conséquences à Maurice. Ces informations aideront les hôpitaux à identifier les risques, orienter les soins, améliorer le suivi des patients et soutenir l'élaboration de politiques et programmes de prévention mieux ciblés, afin de réduire le fardeau des MCV dans le pays.