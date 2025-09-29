Ile Maurice: Ma mère à moi

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Ma mère à moi n'est pas une fleur

Elle est un jardin, une palette de couleurs,

un bouquet de senteurs

Ses mots aux bouts des lèvres, comme des pétales,

doux et parfumés

Elle est l'arc-en-ciel qui chasse la pluie pour revoir le temps ensoleillé

Ma mère à moi n'est pas une magicienne

Mais de ses doigts de fée, elle fait des tours, elle fait des siennes

Et au détour de ses prouesses, surgissent des promesses de jours meilleurs

Elle a le don de faire disparaître les larmes et apparaître sourires et lumières

Ma mère à moi n'est pas une étoile filante

Mais elle file, enfile et tisse des toiles d'or et d'argent, elle est douce et patiente

Ces oeuvres couvrent de douceur ceux qu'elle prend aux creux de ses bras

Elle est cette étincelle qui brille dans le noir, illuminant de tendresse et de joie

Ma mère à moi n'est pas une star de cinéma

Mais elle sait jouer tous les rôles, elle est drôle, sérieuse, les talents, elle en a des tas

Femme, maman, épouse, amie, elle est tout cela à la fois, toujours au-devant de la scène

Elle sait comment cacher sa tristesse, ses sourires timides sont là pour effacer ses peines

Ma mère à moi n'a pas de diplôme universitaire

Mais son esprit si brillant règne dans son univers, si terre à terre

Corrigeant les fautes, elle détient haut la main les meilleures notes

Elle est de celles à qui on décerne des A+ et de celles pour qui on vote

Ma mère à moi n'est pas une chanteuse d'opéra

Mais ses refrains mélodieux, qu'elle entonne de sa belle voix

Ses paroles, comme une musique qui enchante les quotidiens

Elle a toujours des mots rassurants, qui apaisent et font du bien

Ma mère à moi n'est pas une pierre précieuse

Mais l'éclat de son sourire, l'écho de ses rires, la rendent fière et majestueuse

Ses qualités valent toutes les perles de l'océan et les diamants de tous les continents

Elle est solide comme un roc, le courage, elle l'a toujours comme si elle avait 20 ans

Ma mère à moi n'est pas une scientifique

Mais son coeur est un laboratoire où elle invente mille formules magiques

Des secrets de fabrication qu'elle collectionne page par page

Elle a créé des vies, des histoires, façonné des êtres à son image

Oui, ma mère à moi n'est pas reine, elle est humaine

Oui, ma mère à moi, n'est pas une sirène, elle est mienne

Celle que j'aime au-delà des mots et des gestes

Celle qui m'a donné la vie et oert tout le reste

Celle qui est là, chaque seconde de ma vie

Celle qui est dans mon coeur, car c'est là, qu'à jamais, elle vit...

Elle est enseignante de «Kreol Morisien» au primaire depuis 2012. C'est sa langue maternelle qui lui a donné l'envie d'écrire, et de faire de la poésie et du slam. Elle a eu la chance de participer à plusieurs événements autour de la poésie comme le «Festival Kreol», «Poezi Fam» et la Journée de la Francophonie.