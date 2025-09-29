Ile Maurice: Ma mère à moi

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.
Ma mère à moi n'est pas une fleur
Elle est un jardin, une palette de couleurs,
un bouquet de senteurs
Ses mots aux bouts des lèvres, comme des pétales,
doux et parfumés
Elle est l'arc-en-ciel qui chasse la pluie pour revoir le temps ensoleillé
Ma mère à moi n'est pas une magicienne
Mais de ses doigts de fée, elle fait des tours, elle fait des siennes
Et au détour de ses prouesses, surgissent des promesses de jours meilleurs
Elle a le don de faire disparaître les larmes et apparaître sourires et lumières
Ma mère à moi n'est pas une étoile filante
Mais elle file, enfile et tisse des toiles d'or et d'argent, elle est douce et patiente
Ces oeuvres couvrent de douceur ceux qu'elle prend aux creux de ses bras
Elle est cette étincelle qui brille dans le noir, illuminant de tendresse et de joie
Ma mère à moi n'est pas une star de cinéma
Mais elle sait jouer tous les rôles, elle est drôle, sérieuse, les talents, elle en a des tas
Femme, maman, épouse, amie, elle est tout cela à la fois, toujours au-devant de la scène
Elle sait comment cacher sa tristesse, ses sourires timides sont là pour effacer ses peines
Ma mère à moi n'a pas de diplôme universitaire
Mais son esprit si brillant règne dans son univers, si terre à terre
Corrigeant les fautes, elle détient haut la main les meilleures notes
Elle est de celles à qui on décerne des A+ et de celles pour qui on vote
Ma mère à moi n'est pas une chanteuse d'opéra
Mais ses refrains mélodieux, qu'elle entonne de sa belle voix
Ses paroles, comme une musique qui enchante les quotidiens
Elle a toujours des mots rassurants, qui apaisent et font du bien
Ma mère à moi n'est pas une pierre précieuse
Mais l'éclat de son sourire, l'écho de ses rires, la rendent fière et majestueuse
Ses qualités valent toutes les perles de l'océan et les diamants de tous les continents
Elle est solide comme un roc, le courage, elle l'a toujours comme si elle avait 20 ans
Ma mère à moi n'est pas une scientifique
Mais son coeur est un laboratoire où elle invente mille formules magiques
Des secrets de fabrication qu'elle collectionne page par page
Elle a créé des vies, des histoires, façonné des êtres à son image
Oui, ma mère à moi n'est pas reine, elle est humaine
Oui, ma mère à moi, n'est pas une sirène, elle est mienne
Celle que j'aime au-delà des mots et des gestes
Celle qui m'a donné la vie et oert tout le reste
Celle qui est là, chaque seconde de ma vie
Celle qui est dans mon coeur, car c'est là, qu'à jamais, elle vit...
Bio
Elle est enseignante de «Kreol Morisien» au primaire depuis 2012. C'est sa langue maternelle qui lui a donné l'envie d'écrire, et de faire de la poésie et du slam. Elle a eu la chance de participer à plusieurs événements autour de la poésie comme le «Festival Kreol», «Poezi Fam» et la Journée de la Francophonie.