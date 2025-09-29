Afrique: Deux Rodriguais nommés à la Nado et au MRC

Deux Rodriguais ont été nommés membres des entités opérant sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Jean Ricardo Feuillande siègera sur le conseil d'administration de la National Anti-Doping Organisation (NADO) et Kerryna Shanone Legoffe sur celui du Mauritius Recreational Council (MRC). Des nominations inédites pour le 10e district.

Au MJS, on soutient que ces nominations témoignent de l'engagement du ministre Nagalingum en faveur de l'inclusion et de la valorisation des compétences Rodriguaises.

«Lors de mes deux visites à Rodrigues, j'ai eu beaucoup de rencontres pendant lesquelles des doléances avaient été émises pour une meilleure considération et représentativité de nos frères et soeurs de Ro- drigues dans les différents projets touchant le sport et la jeunesse. Je n'ai donc pas hésité une seconde à proposer des Rodriguais pour compléter le 'board' de la NADO et du MRC», at-il souligné.

Pour sa part, le commissaire Joseph Varok Ravina ne cache pas sa joie par rapport à ces deux nominations. «Je suis extrêmement heureux. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au ministre Deven Nagalingum qui démontre qu'il est un homme de parole.

A chacune de nos discussions, il a toujours fait part de son souhait de soutenir les initiatives visant à promouvoir les athlètes et les jeunes Rodriguais. Cette approche inclusive répond aux attentes exprimées lors de ses visites à Rodrigues et témoigne de son souci d'accorder une place plus importante aux compétences et au potentiel des Rodriguais dans les domaines du sport et de la jeunesse. La communauté d'athlètes et de jeunes lui est reconnaissante».

La même approche, dit le ministre Nagalingum, s'appliquera bientôt aux Agaléens.