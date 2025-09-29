Ile Maurice: Deux morts et neuf blessés recensés après la fusillade qui a touché une église mormone

Le bilan n'est que provisoire. Au moins deux personnes a été tuées et neuf autres blessées lors d'une fusillade à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Grand Blanc, dans le Michigan, selon la police. Le tireur a foncé avec son véhicule devant l'église pendant un office important et a ouvert le feu. Les policiers ont abattu le tireur avec lequel ils ont échangé des coups de feu.

Donald Trump dénonce une attaque ciblée contre les chrétiens Le tireur aurait intentionnellement allumé un incendie dans l'église, qui s'est transformé en un vaste brasier. Une équipe de déminage est sur place après la découverte d'un engin suspect.

D'autres victimes devraient être retrouvées dans l'église où la fusillade et l'incendie d'aujourd'hui ont eu lieu, a déclaré le chef de la police du canton de Grand Blanc, William Renye. Grand Blanc est une banlieue de Flint, dans le Michigan, et est située à environ une heure de route au nord de Détroit.

Le président américain Donald Trump a dénoncé « une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens ». Il a écrit sur son réseau Truth Social : « Le suspect est mort mais il reste encore beaucoup à apprendre. Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les Chrétiens aux États-Unis.Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement ! »