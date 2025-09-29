Sénégal: La fièvre de la vallée du Rift et l'affaire Madiambal Diagne en exergue

Dakar — L'apparition de la fièvre de la vallée du Rift dans la région de Saint-Louis (nord), où cette maladie a déjà fait sept décès, est l'un des sujets les plus en vue dans la livraison de lundi de la presse quotidienne, avec les poursuites contre le journaliste Madiambal Diagne, visé par un mandat d'arrêt international.

Des mesures d'urgence ont été déclenchées à Saint-Louis pour contenir la progression de la fièvre de la vallée du Rift dont 21 cas confirmés ont été enregistrés dans cette région pour 7 décès à ce stade, rapporte le quotidien Le Soleil.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu dimanche à Saint-Louis, pour s'enquérir de la situation sanitaire sur place. Ibrahima Sy "a dressé un tableau préoccupant de l'épidémie", avec déjà 21 cas confirmés et 7 décès, écrit Le Soleil, selon lequel "l'heure est à la vigilance et à la mobilisation".

"Presque tous les districts de la région sont touchés à l'exception de Pété. Avant, on avait quelques foyers, mais maintenant les foyers se sont propagés au gré de la divagation des ruminants. Beaucoup de mares, aujourd'hui, sont infectées", note Vox Populi.

Walfquotidien relève que pour faire face à la situation, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique préconise "une synergie des actions et une mobilisation communautaire".

Selon Sud Quotidien, Ibrahima Sy "a invité les populations à aller donner de leur sang pour aider à la prise en charge de cette maladie à fièvre hémorragique".

Le deuxième sujet le plus en exergue concerne l'affaire Madiambal Diagne, du nom du journaliste et président directeur général du groupe de presse Avenir communication, visé par un mandat d'arrêt international.

Il s'était vu dans un premier temps notifier une opposition de sortie du territoire, dans la nuit du 23 au 24 septembre, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol à destination de Paris, depuis l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass.

Le journaliste devait déférer à la convocation de la police judiciaire, la Division des investigations criminelles (DIC) en l'occurrence, le lendemain, mercredi.

Injoignable pendant plusieurs heures, Madiambalba Diagne, à l'état civil, a pu quitter le territoire national et serait actuellement à Paris, comme il l'a indiqué sur son compte twitter, alors qu'il était sous le coup d'un avis de recherche.

Sa fuite a conduit les autorités à émettre un mandat d'arrêt international contre lui et à limoger de haut gradés de la Police nationale.

"De Banjul à Casablanca avant Paris, son itinéraire interroge sur les failles béantes du dispositif sécuritaire national et relance la question de la responsabilité des autorités policières et judiciaires. Une fuite qui restera comme l'un des plus grands fiascos sécuritaires de ces dernières années", écrit le quotidien Yoor-Yoor.

Le Quotidien, le journal dont M. Diagne est l'éditeur, estime que cette situation "continue de crisper les pouvoirs publics, qui ont pris des mesures conservatoires à l'encontre de certains fonctionnaires de la Police nationale [...]".

En lien avec ce sujet, L'info rapporte que la demeure du fils de Madiambal Diagne a été cambriolée ce week-end. Des bijoux et des documents ont été dérobés, "malgré la présence des vigiles", note le journal.

Sud Quotidien ouvre son édition sur la feuille de route du nouveau ministre des Affaires étrangères. Cheikh Niang, invité de la radio Sud FM du même groupe, a évoqué "la redéfinition de la politique étrangère nationale marquée par une diplomatie souverainiste mais ouverte, articulée autour du respect mutuel et de partenariats équilibrés".

Plusieurs journaux reviennent sur la dernière interview de l'ancien président Macky Sall et le parcours du Jaraaf de Dakar et de Génération Foot en compétitions africaines de football.

Les deux clubs, représentants sénégalais en Ligue africaine des champions et Coupe de la Confédération africaine de football, ont été tous les deux éliminés dès les préliminaires.