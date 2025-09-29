Sénégal: Goudomp - Le corps enseignant invité à respecter le calendrier fixé pour la rentrée scolaire

Le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Birassou (sud), Jean Paul Sylvain Diatta, a lancé "un appel solennel" au corps enseignant pour le respect strict du calendrier fixé pour la rentrée scolaire 2025-2026, prévue le 8 octobre prochain.

M. Diatta a également insisté sur la responsabilité des enseignants et des directeurs d'école, appelés à respecter les directives du ministère de l'Éducation nationale.

Il intervenait en marge de la finale du championnat national populaire "navétanes", ce week-end à Dioudoubou, une commune de Goudomp, dans la région de Sédhiou.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Birassou assure que l'administration locale, pour sa part, va veiller à l'effectivité de la rentrée dans la commune de Dioudoubou.

A cette occasion, il a salué "la discipline exemplaire" observée dans la commune de Dioudoubou durant les compétitions sportives, contrastant avec les violences relevées dans d'autres localités.

Il a encouragé les jeunes à faire preuve du même esprit civique au-delà du terrain, en s'impliquant activement dans le désherbage et la remise à niveau des établissements scolaires.

"Les vacances ne doivent pas se limiter au football. Il est impératif que la jeunesse participe au développement local, notamment en préparant les écoles pour une rentrée réussie", a-t-il déclaré, en présence de plusieurs autorités locales.

Moussa Dramé, adjoint au maire, a salué la mobilisation pacifique des sept équipes participantes à ce rassemblement sportif.

Il a annoncé la construction prochaine du stade municipal qui sera doté des infrastructures nécessaires pour promouvoir le sport local, avant d'inviter les autres communes à s'inspirer de Dioudoubou, "modèle" dans l'organisation de compétitions sportives "sans violence".

Lamine Diédhiou, président de la zone de l'ODCAV, l'organisme départemental de coordination des activités de vacances, a exhorté les jeunes des villages environnants à s'engager dans le nettoiement des écoles, soulignant que leur rôle dépasse le cadre sportif et s'inscrit dans une dynamique citoyenne.

La finale du championnat zonal de Dioudoubou a opposé Soweto de Salikégné à Saralenké de Dioudoubou, deux équipes représentant la commune de Dioudoubou.

Après un match intense et équilibré, les deux formations n'ont pas réussi à se départager durant le temps réglementaire.

C'est finalement Saralenké de Dioudoubou qui s'est imposée par 4 buts à 2 à l'issue des tirs au but, décrochant ainsi le trophée de cette édition dans une ambiance festive.