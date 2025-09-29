Sénégal: Birkilane - Le président du conseil départemental promet d'accompagner davantage les jeunes

Birkilane — Le président du conseil départemental de Birkilane (centre), Omar Sarr, s'est engagé à accompagner davantage les jeunes de ce département pour favoriser leur employabilité.

"Nous nous engageons à accompagner encore les jeunes du département dans des formations, afin d'assurer leur employabilité", a-t-il déclaré à des journalistes, dimanche, au terme de la finale départementale du championnat national populaire dont il était le parrain.

Selon le président du conseil départemental de Birkilane, déjà durant l'année en cours, "beaucoup de formations ont été organisées par le conseil départemental, surtout celles concernant l'obtention de permis de conduire".

Plusieurs personnalités ont pris part à la finale départementale du championnat national populaire dit "navétane", parmi lesquelles l'adjoint au sous-préfet de Birkilane, Masserigne Sall, ainsi que autres acteurs du sport du département.

L'ASC Daaraji, venue à bout de Dobaly à l'issue des tirs au but, a reçu un million de francs CFA, plus des jeux de maillots, des ballons et un trophée.

L'équipe vaincue a pour sa part empoché 500 000 francs CFA.

De même, toutes les ASC ayant participé à la compétition ont reçu des jeux de maillots.