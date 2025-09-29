Sénégal: Pire - Le programme 'Nataal Ngaye' et l'association des jeunes de Ndiffif lancent un reboisement communautaire

Ndiffif — Le comité de mise en oeuvre du programme "Nataal Ngaye", en partenariat avec l'association des jeunes de Ndiffif, a reboisé 150 arbres dans la commune de Pire et villages rattachés, dans le cadre d'une opération de reboisement communautaire, a constaté l'APS.

Au total, 150 plants, dont 100 arbres ombragés et forestiers ont été mis en terre, afin de renforcer la couverture végétale et de lutter contre l'avancée de la dégradation des terres.

De même, les organisateurs de ce reboisement communautaire ont distribué 50 arbres aux familles, en vue de contribuer à la sécurité alimentaire et dans une une optique de diversification des revenus des ménages.

L'initiative s'est déroulée dans le village de Ndiffif, dans la commune de Pire et dans les localités voisines de Thiawaré et Ngoulé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'opération a été précédée d'une vaste journée de nettoyage conduite par la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED), qui a apporté son expertise technique et son matériel pour débarrasser les lieux des dépotoirs sauvages, avant la mise en terre des plants.

Cette phase préparatoire a suscité un climat favorable et une large mobilisation des jeunes, des femmes et des notables du village.

Selon Lamine Ndiaye, coordonnateur du programme "Nataal Ngaye" et environs, les initiateurs de ce programme ont pour ambition de doter Ndiffif d'une pépinière moderne, capable de fournir régulièrement des plants de qualité à l'ensemble des localités de la contrée.

"Ce projet dépasse la simple fourniture [d'arbres pour le] reboisement : il s'agit de créer une autonomie communautaire en matière de reforestation et de protection de l'environnement", a-t-il souligné.

Baye Ndiaga Khoulé, porte-parole de l'association des jeunes de Ndiffif, a réaffirmé, pour sa part, la volonté de la jeunesse locale de poursuivre cette dynamique. "Nous avons décidé d'unir nos forces avec les femmes, les anciens et toutes les bonnes volontés, pour faire de Ndiffif un modèle de village vert dans le Cayor", a-t-il déclaré.

Les populations ont salué le soutien constant de Khalifa Sarr, directeur général de la SONAGED, un fils du terroir décrit comme un "partenaire fidèle et engagé".

"M. Sarr n'a jamais cessé de nous accompagner, en nous rappelant toujours que le bien-être d'un village commence par un cadre de vie propre et respectueux de l'environnement", a témoigné un notable du village.

À travers cette initiative, le programme "Naatal Ngaye" et environs se veut un moteur de l'ancrage d'une culture environnementale et citoyenne au sein des communautés rurales.

Les parties prenantes entendent en faire une illustration de la pertinence d'une synergie d'actions entre associations locales, services techniques et partenaires institutionnels, pour une résilience écologique et un développement durable.