Madagascar: Les manifestants à nouveau dans la rue, la démission du président réclamée

Nouvelle journée de tensions ce lundi 29 septembre à Madagascar. Les étudiants, membres de la GenZ et influenceurs sont descendus dans la rue à Tsiadana. Les manifestants réclament désormais la démission du président, Andry Rajoelina.

Depuis une semaine, la tension reste vive sur la grande île. La population est descendue dans la rue pour dénoncer les conditions de vie actuelle. Les violences ont éclaté jeudi soir dans la capitale malgache et ses environs. Six personnes sont décédées et on compte au moins 86 blessés.

À Madagascar, des localités passent sous couvre-feu nocturne. Cette décision répond à la recrudescence des violences urbaines et à des actes répétés de vandalisme.

La foule de manifestants à Tsiadana ce lundi 29 septembre a été dispersée avec des bombes lacrymogènes. Des jets de pierre ont également eu lieu entre grévistes et forces de l'ordre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Leurs revendications s'intensifient : ils réclament désormais la démission du président Andry Rajoelina. Les autres demandes sont toujours les mêmes : la lutte contre le délestage et la coupure d'eau ainsi que la corruption, l'exigence d'un avenir meilleur pour la jeunesse.

Des grévistes portent des T-shirt noir, signe de deuil après le décès des six personnes et de soutien pour les victimes. D'après nos confrères de Orange Actu Madagascar, à Toliara, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre continuent et un manifestant a été arrêté.

Le député d'Arivonimamo, Antoine Rajerison, a été interpellé.