Ile Maurice: L'État recrutera des travailleurs étrangers pour soutenir la récolte

29 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Lors de l'Assemblée générale annuelle du Mauritius Sugar Syndicate (MSS), le jeudi 25 septembre, le constat est tombé : malgré des prix encore rémunérateurs, les superficies cultivées chutent et le nombre de planteurs diminue dangereusement. Face à la pénurie de main-d'oeuvre et à la baisse des rendements, le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a confirmé que l'État recrutera des travailleurs étrangers pour soutenir la récolte.

Le président sortant du MSS, Dhanunjay Kheedoo, a rappelé que le prix du sucre pour la récolte 2025 a été fixé à Rs 27 478 la tonne, en recul par rapport au record de Rs 30 954 en 2023.

Ce niveau reste toutefois supérieur au seuil de viabilité fixé à Rs 30 000 par tonne pour les petits producteurs, le revenu moyen atteignant Rs 32 564. Malgré ces chiffres encourageants, les tendances structurelles inquiètent : la superficie cultivée est passée sous les 35 000 hectares (contre 39 200 en 2022) et le nombre de planteurs a chuté de 9 000 à 7 500 en trois ans.

«Malgré des prix viables, la saignée se poursuit», a averti Kheedoo, évoquant le vieillissement des planteurs, les coûts élevés, la conversion des terres agricoles et surtout la pénurie de main-d'œuvre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Chief Executive Officer du MSS, Devesh Dhukira, a insisté sur la nécessité de rester compétitif face à la volatilité des marchés. Il a mis en avant l'importance des sucres spéciaux, qui représentent désormais plus de 50 % de la production, ainsi que les démarches de certification (Fairtrade et Bonsucro) couvrant 30 % de la production et visant 40 % en 2026.

Les incitations financières pour les engrais et la replantation ne suffisent pas à compenser le manque de travailleurs. Le secteur, qui nécessite une main-d'oeuvre saisonnière durant cinq à six mois, peine à recruter localement.

Le MSS plaide pour une meilleure régulation des contrats et une standardisation des coûts de transport. Arvin Boolell a repris ces préoccupations en appelant le secteur à «s'adapter ou périr». Il a confirmé l'arrivée prochaine de travailleurs étrangers d'Inde, une décision déjà validée au plus haut niveau. Selon lui, la survie de l'industrie passe par une transformation profonde : conquérir de nouveaux marchés, renforcer la valeur ajoutée, protéger les terres agricoles et investir dans la formation et la recherche.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.