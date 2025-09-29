Ile Maurice: Les aveux d'un Mauricien arrêté dans la Grande île incriminent le bras droit de Wendip Appaya

En janvier 2025, un Mauricien a été arrêté à Madagascar dans le cadre d'une enquête sur un réseau international de narcotrafic. Ses aveux et informations ont permis à la police malgache de confirmer l'implication de Mauriciens, dont le bras droit de Wendip Appaya, dans le transport clandestin de 16,4 kg de cocaïne vers l'île Maurice, pour une valeur estimée à Rs 30 millions. Cette affaire met en lumière le rôle clé des Mauriciens dans ce réseau transnational, et souligne l'importance de la coopération entre Madagascar et Maurice pour lutter contre le trafic de drogue.

La Section de recherche criminelle de Fiadanana a mené une opération majeure contre le narcotrafic. Cette intervention a permis de démanteler une antenne locale d'un réseau international qui projetait d'exporter 16,4 kg de cocaïne vers l'île Maurice.

La drogue, provenant d'un pays asiatique, est estimée à Rs 30 millions, selon la gendarmerie. Parmi les personnes impliquées figurent Wendip Appaya et son homme de main, un Mauricien identifié comme un acteur clé dans la logistique du réseau. La police malgache a recueilli des preuves désormais entre les mains du parquet malgache.

Si l'affaire fait l'objet d'une enquête à Madagascar au niveau du Pôle anti-corruption malgache, la Financial Crimes Commission mauricienne regroupera tous les éléments pour compléter le dossier, avec le soutien des autorités malgaches. Cela concerne à la fois le volet de blanchiment à Maurice et le trafic de drogue vers l'île. La présence de Mauriciens à Madagascar en janvier 2025 montre leur implication directe dans cette affaire transnationale.

Au cours de l'opération, les autorités ont saisi une arme à feu et une vedette rapide, et arrêté huit suspects, dont trois Mauriciens. Les suspects ont été déférés au Parquet du tribunal d'Anosy, avant que le Pôle anti-corruption d'Antananarivo ne prenne le relais. Cette affaire illustre la complexité des trafics transnationaux, et souligne l'importance de la coopération entre Madagascar et Maurice pour lutter efficacement contre le narcotrafic.

Un suspect ou informateur mauricien interrogé par la police malgache

En janvier 2025, alors qu'il se trouvait en vacances à Tamatave, un Mauricien a été contacté par un ami, alias Kevin Bouncer, au sujet de son camarade, le bras droit de Wendip Appaya, originaire de Baiedu-Tombeau à Maurice. Selon Kevin, ce dernier avait un cousin qui était porté disparu depuis décembre 2024 et aurait été arrêté par la gendarmerie malgache avec une valise d'argent. Kevin et son associé ont demandé au Mauricien arrêté de vérifier ces informations et de faciliter la situation.

Peu après, un bateau marchand a transporté les personnes concernées jusqu'à FortDauphin, où elles ont été récupérées saines et sauves. Dans la nuit, Kevin et l'habitant de Baie-du-Tombeau ont recontacté ce Mauricien : deux Malgaches étaient en détention et il fallait 1 300 euros pour leur libération. Pour appuyer leur demande, ils ont envoyé une vidéo montrant un Malgache armé avec un paquet blanc, prétendument destiné à Maurice. Le suspect a compris qu'il s'agissait d'une opération de trafic de drogue.

Suivi de l'opération

Le Mauricien a poursuivi sa route de Fort-Dauphin à Ambositra, selon ses déclarations à la police malgache, mais a perdu le contact avec Kevin et l'habitant de Baie-du-Tombeau. Quelques jours plus tard, un policier escortant le cousin de l'habitant de Baie-du-Tombeau l'a contacté : Jean Albert, censé fournir l'argent pour libérer certains détenus, avait disparu sans respecter ses engagements.

Grâce aux observations et aux vidéos reçues, le suspect a pu confirmer la présence de 26 paquets d'héroïne de 1 kg chacun, sur un total estimé à 60 paquets. Les preuves indiquent que l'habitant de Baie-du-Tombeau et Wendip Appaya étaient à Madagascar entre le 25 et le 27 janvier pour partager une partie de la marchandise avec un complice malgache dans un hôtel. La drogue était destinée à Maurice et le réseau préparait un transport clandestin en exploitant des failles locales.