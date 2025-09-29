Ile Maurice: Ramkalawan affrontera Herminie au second tour

Les Seychellois sont appelés à retourner aux urnes du 9 au 11 octobre pour le second tour de l'élection présidentielle, n'étant pas parvenus à désigner leur président pour les cinq prochaines années à l'issue du premier tour qui s'est déroulé du 25 au 27 septembre.

Le président sortant, Wavel Ramkalawan, du parti Linyon Demokratik Seselwa (LDS), qui brigue un second mandat, affrontera le Dr Patrick Herminie, le leader du parti United Seychelles (US). Si l'élection présidentielle nécessite un second tour, les élections législatives, tenues simultanément, ont d'ores et déjà désigné les membres de la nouvelle Assemblée nationale et sont marquées par un changement de majorité.

Alors que le LDS détenait la majorité avec 20 membres élus et cinq membres proportionnels dans l'Assemblée précédente, c'est désormais l'US qui remporte la majorité. Le parti US a fait élire 15 membres au scrutin et obtient cinq membres proportionnels. Le LDS, quant à lui, a fait élire 11 membres et obtient quatre membres proportionnels.

Ce revirement à l'Assemblée nationale donne une dynamique particulière au second tour de la présidentielle, opposant le président sortant, Wavel Ramkalawan, à son adversaire, le Dr Patrick Herminie, dont le parti vient de regagner le contrôle du corps législatif. Les enjeux pour la présidence sont donc cruciaux pour l'équilibre des pouvoirs dans ces îles.

Les élections se déroulent sur trois jours consécutifs aux Seychelles. Cette période prolongée est mise en place pour s'assurer que les nombreux Seychellois travaillant sur différentes îles aient la possibilité d'exercer leur droit de vote. Le nombre d'électeurs inscrits pour le scrutin 2025 s'élève à 77 045. Ce corps électoral est légèrement majoritaire en femmes, avec 39 792 électrices contre 37 253 électeurs.

Pour la première fois dans l'histoire des Seychelles, huit candidats ont brigué la présidence, représentant cinq partis politiques et trois indépendants. Le nombre de voix obtenues par chacun est le suivant : Alain St Ange (Lalyans Nouvo Sesel - LNS), 513 ; Patrick Herminie (US), 30 736 ; Kisna Louise (indépendant), 68 ; Ralph Volcère (indépendant), 217 ; Robert Moumou (Seychelles People's National Movement - SPNM), 593 ; Charles de Clarisse (indépendant), 253 ; Wavel Ramkalawan (LDS), 29 230 ; et Maarco Francis (Seychelles United Movement - SUM), 1 329.

Conformément à la Constitution de la République des Seychelles, est déclaré élu président le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, soit plus de 50 % des voix plus une voix. Un total de 124 candidats s'est présenté pour les élections à l'Assemblée nationale, représentant les 26 districts du pays. Ces candidats viennent de sept partis politiques et incluent quatre indépendants.