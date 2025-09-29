Ile Maurice: Un Malgache meurt noyé dans la rivière

Triste découverte à Rose-Hill, le dimanche 28 septembre. Vers 11 h 45, le corps sans vie d'un homme a été repéré dans la rivière d'Ébène, à proximité du collège Belle Rose SSS, suscitant l'émoi parmi les passants.

La victime a été identifiée comme Rolland Ramarosolo, un Malgache de 38 ans. Tailleur de pierre, il travaillait pour l'entreprise ZNS Construction et résidait à Rose-Hill. Titulaire d'un permis de travail valide jusqu'en juin 2028, il s'était installé à Maurice pour subvenir aux besoins de sa famille restée au pays.

Selon les premiers éléments recueillis auprès de la police, le corps flottait sur le dos à environ trois mètres de la berge, dans une eau d'à peine un mètre de profondeur. Les lieux ont été rapidement sécurisés pour permettre l'intervention des équipes spécialisées. La Special Mobile Force et le Groupement d'intervention de la police mauricienne ont procédé à l'extraction du corps, sous la supervision du médecin légiste, le Dr Monvoisin, et en présence des enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Rose-Hill.

L'autopsie, réalisée le même jour à l'hôpital Victoria, Candos, a conclu à une asphyxie due à la noyade. Aucun signe de violence n'a été relevé, écartant pour l'heure la thèse criminelle.

La dépouille a été placée dans un funérarium en attendant les démarches de rapatriement vers Madagascar. «Ce décès tragique plonge ses proches, ses collègues et toute la communauté malgache de l'île dans une profonde tristesse», a confié un ami de la victime. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette noyade inexpliquée.