Ile Maurice: Les rythmes de notre monde

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Devrions-nous danser au rythme des ombres

Alors qu'elles ne cessent de remplir nos océans,

Nos terres et même nos vies ?

Devrions-nous vibrer aux rythmes du nouveau monde

Alors que la vérité de notre existence se manifeste par

Les maux sociaux, les problèmes de drogue,

La perte du respect envers les femmes et les personnes âgées

Et même envers ceux qui vivent pour la spiritualité

Et pour les normes religieuses ?

Les rythmes qui résonnent aujourd'hui dans notre monde sont si puissants

Qu'en les écoutant, les guerres naissent comme des nuages

Qui se forment à l'approche d'une tempête.

Les rythmes du monde sont si sales que la Terre

Rejette tout ce qui les concerne et nous envoie

de puissantes calamités

Capables de détruire tout et tous sur leur passage.

Ces rythmes sont les mêmes pour tous, car nous avons tous le même sang,

Les mêmes veines, le même coeur et nous venons tous de la même source.

Pourtant, ces rythmes sont acceptés différemment car

Certains d'entre nous les perçoivent

Comme signifiant que, puisque nous régnons sur cette terre,

Nous pouvons donc la manipuler, l'abuser, la polluer et même la détruire.

D'autres parmi nous les perçoivent comme signifiant que nous sommes

Supérieurs à tout le reste et que nous pouvons être égoïstes, arrogants,

Racistes et que nous pouvons même avoir recours

au meurtre et au vol !

Certains, cachés dans des abris fermés,

Perçoivent ces rythmes comme leur donnant la permission de

Violer et de massacrer ceux qui ne demandent qu'à être protégés

Et qui souhaitent voir la confiance dans les yeux de ceux qui

les regardent.

Dans ce monde incompris,

Utilisez votre force et changez ces rythmes en éclats de lumière.

Faites en sorte qu'ils deviennent les sons de flûte

que vous suivrez

Pour arriver à un portail magique

Qui fera de vous la différence que vous souhaitez voir autour de vous !

Permettez à ces rythmes de pulser tellement en vous

que vous deviendrez

Une fleur poussant dans la boue,

Un cygne parmi les corbeaux,

Une bonne intention parmi les mauvaises,

Une main secourable parmi l'adversité, et

Une prière parmi les malédictions.

Car

Les rythmes qui jouent autour de nous peuvent être

Une opportunité magique

Qui compte sur nous pour tirer le meilleur parti

De la seule vie qui nous a été donnée !

Bio

A primary school teacher, she writes poetry, short stories and novellas as a hobby. Her writings have been acclaimed at both national and international levels. Her books, «Poèmes sans titres» and «Mauritius caught in a dream», have been published by Petrusmok.