Ile Maurice: Un septuagénaire grièvement blessé dans un accident de la route

Un grave accident de la route s'est produit dans la mi-journée du dimanche 28 septembre à Pont-Bondieu, près de La Cave. Vers midi, un homme âgé de 74 ans, retraité et habitant dans la région de Coromandel, a été retrouvé allongé sur le côté gauche de la chaussée, dans un état semi-inconscient. Il présentait une hémorragie à l'oreille droite, des signes de confusion et était incapable de s'exprimer. La victime, qui menait une vie active malgré son âge, aurait quitté son domicile en voiture pour effectuer une simple sortie avant que l'accident ne survienne.

Selon les premières constatations, l'homme se trouvait sur la route pour récupérer l'enjoliveur de l'une des roues de sa voiture, dont un pneu venait d'éclater, lorsqu'un véhicule l'a violemment percuté.

Le choc a été si brutal qu'il a été projeté au sol, où il a été retrouvé en position allongée par les secours. Il a été pris en charge par le SAMU, d'abord transporté à l'hôpital SAJ, puis transféré à l'hôpital SSRN de Pamplemousses, pour un scanner, avant d'être admis en soins intensifs à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Port-Louis, au service de neurologie. Son état est jugé critique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est une conductrice qui circulait dans la zone au moment de l'impact qui a permis à la police de remonter jusqu'au chauffard. Ce dernier a pris la fuite après avoir percuté la victime. La conductrice a alerté la police et a relaté ce qu'elle avait vu. Son témoignage a permis aux enquêteurs de reconstituer la scène et d'identifier rapidement le véhicule en cause, facilitant ainsi l'arrestation du suspect.

Le conducteur du véhicule impliqué, un homme de 52 ans habitant la région, a été interpellé peu après l'accident par la police de Brisée-Verdière. Soumis à un alcootest, il a été contrôlé positif, affichant un taux de 90 microgrammes d'alcool pour 100 millilitres d'air expiré. Il a été placé en détention au poste de Flacq en attendant de retrouver la sobriété, tandis que son véhicule a été saisi pour examen. Les policiers ont procédé aux relevés d'usage sur les lieux de l'accident.