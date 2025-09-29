Angola: Le ministre de l'Intérieur souligne la modernisation du secteur comme l'un des principaux défis

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a souligné vendredi à Luanda l'engagement en faveur de la modernisation, de l'éthique institutionnelle, de l'humanisation des services et de la valorisation du capital humain au niveau institutionnel comme les principaux défis actuels du secteur.

Dans une interview accordée à la Rádio Nacional de Angola (RNA), le gouvernant a ajouté que c'est sur ces piliers et ces défis que le secteur travaille intensément ces derniers temps.

« Comme vous le savez, nous sommes sans doute l'un des secteurs de l'administration publique les plus dotés en personnel. Nous comptons plus de 250 000 agents répartis dans nos cinq départements, ce qui exige un besoin important de coordination et de résolution des défis qui subsistent au sein des départements qui supervisent le ministère de l'Intérieur », a-t-il indiqué.

Concernant la question de l'éthique institutionnelle et de l'humanisation des services, il a indiqué que plusieurs agents du ministère de l'Intérieur font l'objet de procédures disciplinaires, ce qui témoigne de son engagement en ce sens.

Dans ce contexte, il a annoncé que plus de 160 employés de différentes branches du ministère de l'Intérieur font l'objet de procédures de suspension pour diverses irrégularités, 68 autres ont été expulsés ou licenciés pour faute, et qu'un groupe est toujours en attente de jugement.

Il a affirmé que la gestion des quelque 250 000 employés liés à l'institution exigeait également une attention particulière, mais que malgré cela, les agences, de haut en bas, s'engageaient à oeuvrer pour corriger certains aspects négatifs, notamment concernant le SME.

« Cette image ne respecte ni le pays ni le ministère de l'Intérieur. D'où notre détermination à poursuivre nos efforts non seulement sur les procédures d'immigration, les procédures de délivrance des visas et des cartes de séjour, mais aussi sur l'amélioration des performances de nos employés afin de pouvoir apporter une réponse adéquate aux citoyens », a-t-il expliqué.

Criminalité

Concernant la criminalité, il a indiqué qu'en 2024, une moyenne de 5 266 infractions ont été enregistrées par mois, et qu'en 2025, ce chiffre devrait atteindre environ 4 733 infractions par mois.

Il a ainsi constaté une réduction de près de 1 000 crimes par mois, ce qui démontre l'efficacité des mesures de sécurité publique.

Concernant les crimes violents, qui suscitent effectivement un sentiment d'insécurité chez les citoyens, il a expliqué qu'ils surviennent généralement dans des environnements échappant à la surveillance policière, plus intimes et entourés des proches, créant ainsi un fort sentiment d'insécurité.