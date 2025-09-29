Angola: Le pays renforce la coopération avec l'Azerbaïdjan, l'Indonésie et l'Arménie

L'Angola a renforcé sa coopération avec l'Azerbaïdjan, l'Indonésie et l'Arménie ce vendredi à New York, en signant cinq instruments juridiques dans le cadre d'un agenda diplomatique chargé du ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le premier accord a été conclu avec l'Azerbaïdjan, représenté par son ministre des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, concernant l'exemption mutuelle de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

Cet accord vise à encourager le développement des relations bilatérales en facilitant la circulation des citoyens des deux États titulaires de passeports valides des catégories susmentionnées, leur permettant d'entrer, de transiter, de séjourner et de quitter le territoire de l'autre partie sans visa, pour une durée maximale de 90 jours par semestre.

Par la suite, l'Angola et l'Indonésie ont signé un protocole d'accord portant création d'une Commission mixte de coopération bilatérale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le document a été signé par le ministre Téte António et son homologue indonésien, Sugiono.

Le mémorandum vise à élargir et à renforcer les relations bilatérales de manière durable, sur la base des principes d'égalité, d'avantage mutuel et de respect de la souveraineté des deux pays.

La Commission mixte sera l'instrument privilégié de consultation et de coopération sur les questions bilatérales, régionales et internationales, notamment politiques, économiques, commerciales, culturelles et techniques.

Par ailleurs, l'Angola et l'Arménie ont signé deux importants instruments de coopération juridique, paraphés par leurs ministres des Affaires étrangères, Téte António et Ararat Mirzoyan.

Le premier est le Mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays relatif à la création d'un mécanisme de consultations politiques, qui vise à renforcer l'amitié et la coopération, à préserver conjointement la paix et la sécurité internationales et à promouvoir le dialogue sur les questions bilatérales, régionales et internationales.

Le second document est le Mémorandum d'entente de coopération en matière de formation et d'éducation diplomatiques, signé entre l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères d'Angola et l'École diplomatique du ministère des Affaires étrangères d'Arménie.

Cet accord établit les bases de contacts et d'échanges réguliers en matière de formation diplomatique, conformément aux principes de réciprocité et d'avantages mutuels.