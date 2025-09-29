Angola: Onofre dos Santos rappelle la transition du pouvoir colonial vers un nouvel État souverain

Luanda — Le juge-conseiller à la retraite Onofre dos Santos a récemment rappelé, à Luanda, qu'il s'était avéré nécessaire que l'Angola mobilise et forme des juristes nationaux dès les premières années de l'indépendance, pour assurer la transition du pouvoir colonial vers le nouvel État souverain.

Le magistrat, qui s'exprimait lors d'une conférence insérée dans la première édition du « Dialogue sur le constitutionnalisme angolais », dans le cadre de 50 ans de l'indépendance nationale, a souligné que le départ en masse des citoyens portugais avait obligé l'Angola à investir dans la formation des cadres nationaux, des responsables pour ériger des bases juridiques, constitutionnelles et institutionnelles du pays.

Onofre dos Santos, qui a été le premier directeur général des élections en Angola, a salué la contribution de ces juristes à la consolidation du système constitutionnel, affirmant que le processus était marqué par un équilibre entre transactions politiques et transformations structurelles.

L'initiative s'inscrit dans les Conférences commémoratives des 50 ans du constitutionnalisme angolais, organisée par la Cour constitutionnelle, dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, qui se tiendra le 11 novembre 2025.

Ces conférences, à caractère juridique, académique et culturel, ont servi à réfléchir sur l'évolution constitutionnelle du pays au cours d'un demi-siècle et à mettre en avant le rôle des institutions et des juristes dans le renforcement de l'État de droit démocratique.

Le constitutionnalisme angolais trouve ses racines dans l'indépendance nationale, en 1975, année de l'entrée en vigueur de la première loi constitutionnelle.

Depuis lors, le pays a traversé plusieurs phases constitutionnelles, notamment la révision de la Loi constitutionnelle en 1992, qui a ouvert la voie au multipartisme, et la Constitution de la République d'Angola de 2010, encore en vigueur, qui a consolidé l'État de droit démocratique et renforcé les droits fondamentaux des citoyens.

Le Tribunal constitutionnel, créé en 2008, joue depuis lors le rôle de gardien de la Constitution, assurant son interprétation, le contrôle de constitutionnalité des lois et la défense de la légalité démocratique.