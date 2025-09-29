Afrique: Le PR regagne le pays après sa participation à la 80e Assemblée générale des Nations Unies

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, est rentré ce jeudi, à Luanda, après avoir participé à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) à New York.

Lors de son séjour à New York, João Lourenço, qui participait également en tant que président par intérim de l'Union africaine, est intervenu lors du débat général de cette importante réunion multilatérale.

Il y a abordé des questions liées à la paix et à la sécurité internationales, au changement climatique et à la défense des droits de l'homme, soulignant la nécessité de la coopération et de la solidarité entre les peuples pour faire face aux grands défis mondiaux.

En marge de l'Assemblée, l'homme d'État angolais a tenu des réunions bilatérales avec des chefs d'État et de gouvernement de diverses régions, dont le Premier ministre soudanais, Kamil Idris, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Dans le même contexte, il a rencontré le président de la Banque mondiale, Ajaypal Singh Banga, pour échanger sur des questions d'intérêt commun.

En tant que président par intérim de l'Union africaine, João Lourenço a également présidé une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation continentale, où il a réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique, soulignant les efforts déployés par le pays pour résoudre les crises au Sahel, au Soudan et en République démocratique du Congo.

Le chef de l'État a également participé au débat de haut niveau sur la promotion de la quatrième Décennie du développement industriel de l'Afrique, à la réunion sur l'Initiative mondiale pour le développement et à la Conférence internationale pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en oeuvre de la solution à deux États.

L'ordre du jour comprenait également la participation à la réunion du Comité Afrique des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique), au 7e Sommet du Comité des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, et au Dialogue ONU-Union africaine.

À son tour, la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a participé à un programme parallèle de haut niveau, prenant part à des activités liées à la promotion de l'égalité des sexes, de l'éducation et de la santé, soulignant le lancement de la campagne continentale de l'OPDAD « Renforcer la résilience des femmes et des filles face au changement climatique et aux conflits ».

La 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui marquait cette année le 80e anniversaire de la création de l'organisation, a réuni les dirigeants mondiaux autour du thème « Mieux ensemble : 80 ans et au-delà, pour la paix, le développement et les droits humains ».