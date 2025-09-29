Angola: Le gouvernement réaffirme son engagement à soutenir les voyagistes

Luanda — Le gouvernement angolais réitère son engagement à continuer d'apporter un soutien institutionnel aux voyagistes pour concrétiser leurs rêves et leurs idées, a assuré samedi à Luanda le ministre du Tourisme, Márcio Daniel.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition internationale « L'Homme Mystère », organisée dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme, célébrée samedi 27, le ministre a exhorté les entrepreneurs à compter sur le soutien institutionnel total du gouvernement, car le tourisme est un secteur de l'économie qui « vit et vibre grâce au dynamisme du secteur privé ».

Selon le ministre, plus le secteur privé sera dynamique, audacieux et créatif, plus le tourisme en Angola sera fort.

Par ailleurs, Márcio Daniel a salué la résilience et la capacité des voyagistes à surmonter les diverses contraintes auxquelles le secteur est encore confronté.

Il a également affirmé que les événements culturels, sportifs et festifs sont des facteurs clés du dynamisme du tourisme, car ils suscitent la curiosité de nombreux touristes.

« C'est un grand honneur pour nous, en cette Journée mondiale du tourisme, d'accueillir pour la première fois en Angola une exposition d'une telle ampleur, qui place l'Afrique sur la carte des grandes expositions internationales », a-t-il indiqué.

Il a également considéré comme un privilège pour l'Angola d'être le premier pays africain à se voir confier l'organisation de l'exposition internationale « L'Homme Mystère », présentée sur les plus grandes scènes du monde.

Le ministre a également expliqué que l'exposition se tient sur le site où repose la dépouille du « Guide de la Liberté Angolaise », le Dr António Agostinho Neto, alors que l'Angola se prépare à célébrer les 50 ans de son indépendance nationale.

L'exposition internationale « L'Homme Mystère », située au Mémorial du Dr António Agostinho Neto, est considérée comme l'une des expériences immersives les plus émouvantes et innovantes autour de la figure historique de Jésus-Christ.

L'exposition offre une perspective innovante et sensorielle sur l'une des plus grandes énigmes religieuses et scientifiques de l'humanité, mêlant histoire, art et technologie pour promouvoir le dialogue, la contemplation et la connaissance. Une initiative de Xplore Angola, en partenariat avec Óptima Cultura.

Après avoir attiré des milliers de visiteurs en Europe, L'Homme Mystère débarque en Angola dans le cadre de la première édition de la Journée internationale du tourisme, marquant ainsi une étape historique pour le pays, premier sur le continent africain à accueillir cette exposition.