Sénégal: Secteur tertiaire - Une baisse de 0,5% enregistrée au deuxième trimestre 2025

29 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

En variation trimestrielle, la valeur ajoutée du secteur tertiaire en volume Cvs, s'est repliée de 0,5% au deuxième trimestre de 2025.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la baisse de la valeur ajoutée du commerce (-3,4%), des services de santé (-1,7%), des services de soutien et de bureau (-1,6%) et des activités de l'information et communication (-0,5%) ont induit le repli de ce secteur.

Cependant, ce retrait est atténué par la hausse des activités d'hébergement et restauration (+2,7%), des services de transports (+2,4%), des activités artistiques, culturelles et sportives (+1,4%).

Par rapport au même trimestre de 2024, la valeur ajoutée réelle du secteur tertiaire s'est accrue de 3,3%. Cette croissance est imputable au bon comportement des activités de transports (+7,0%), des activités financières et d'assurance (+6,5%), l'information et communication (+6,3%), des activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives (+5,7%), des activités de l'administration publique (+4,7%), des activités pour la santé humaine et de l'action sociale (+3,3%) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+3,2%).

