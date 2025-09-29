Sénégal: Secteur tertiaire - Une baisse de 0,5% enregistrée au deuxième trimestre 2025

En variation trimestrielle, la valeur ajoutée du secteur tertiaire en volume Cvs, s'est repliée de 0,5% au deuxième trimestre de 2025.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la baisse de la valeur ajoutée du commerce (-3,4%), des services de santé (-1,7%), des services de soutien et de bureau (-1,6%) et des activités de l'information et communication (-0,5%) ont induit le repli de ce secteur.

Cependant, ce retrait est atténué par la hausse des activités d'hébergement et restauration (+2,7%), des services de transports (+2,4%), des activités artistiques, culturelles et sportives (+1,4%).

Par rapport au même trimestre de 2024, la valeur ajoutée réelle du secteur tertiaire s'est accrue de 3,3%. Cette croissance est imputable au bon comportement des activités de transports (+7,0%), des activités financières et d'assurance (+6,5%), l'information et communication (+6,3%), des activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives (+5,7%), des activités de l'administration publique (+4,7%), des activités pour la santé humaine et de l'action sociale (+3,3%) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+3,2%).