Afrique: Secteur secondaire - Une augmentation de 3,2% de l'activité enregistrée au deuxième trimestre 2024

La valeur ajoutée du secteur secondaire (en volume Cvs) enregistre une augmentation de 3,2% au deuxième trimestre de 2025, comparativement au trimestre précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette hausse de la richesse créée est consécutive à la croissance de la valeur ajoutée des activités de fabrication de matériaux de construction (+16,1%), de la construction (+14,8%), de production et de distribution d'électricité (+7,9%), des activités extractives (+6,6), de la distribution d'eau et d'assainissement (+4,5%) et du raffinage du pétrole et cokéfaction (+3,3%).

Toutefois, la hausse de l'activité du secteur secondaire est amoindrie par le recul des sous-secteurs de la fabrication des produits chimiques de base (-22,4%) et de la fabrication des produits agroalimentaires (-5,2%).

La contraction de la fabrication des produits agroalimentaires est induite par la baisse de la fabrication de sucre, chocolaterie et confiserie (-27,4%), de l'abattage, transformation et conservation de viandes d(-14,9%)e fabrication d'autres produits alimentaires (-13,0%), de fabrication d'aliments pour animaux (-11,4%), des produits laitiers et glaciés (-6,9%).

En comparaison avec le deuxième trimestre de 2024, la valeur ajoutée du secteur secondaire affiche une hausse de 37,7%, soutenue par l'essor des activités extractives (+322,2%)1, de celles de raffinage du pétrole et cokéfaction (+20,5%) et de la distribution d'eau et d'assainissement (+7,0%).