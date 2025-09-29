Afrique: Secteur secondaire - Une augmentation de 3,2% de l'activité enregistrée au deuxième trimestre 2024

29 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La valeur ajoutée du secteur secondaire (en volume Cvs) enregistre une augmentation de 3,2% au deuxième trimestre de 2025, comparativement au trimestre précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette hausse de la richesse créée est consécutive à la croissance de la valeur ajoutée des activités de fabrication de matériaux de construction (+16,1%), de la construction (+14,8%), de production et de distribution d'électricité (+7,9%), des activités extractives (+6,6), de la distribution d'eau et d'assainissement (+4,5%) et du raffinage du pétrole et cokéfaction (+3,3%).

Toutefois, la hausse de l'activité du secteur secondaire est amoindrie par le recul des sous-secteurs de la fabrication des produits chimiques de base (-22,4%) et de la fabrication des produits agroalimentaires (-5,2%).

La contraction de la fabrication des produits agroalimentaires est induite par la baisse de la fabrication de sucre, chocolaterie et confiserie (-27,4%), de l'abattage, transformation et conservation de viandes d(-14,9%)e fabrication d'autres produits alimentaires (-13,0%), de fabrication d'aliments pour animaux (-11,4%), des produits laitiers et glaciés (-6,9%).

En comparaison avec le deuxième trimestre de 2024, la valeur ajoutée du secteur secondaire affiche une hausse de 37,7%, soutenue par l'essor des activités extractives (+322,2%)1, de celles de raffinage du pétrole et cokéfaction (+20,5%) et de la distribution d'eau et d'assainissement (+7,0%).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

