Sénégal: Activité du secteur primaire - L'Ansd note un repli de 06% au deuxième trimestre 2025

29 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

L'activité du secteur primaire se replie de 0,6% en variation trimestrielle. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans un rapport sur les comptes nationaux trimestriels.

Par rapport au premier trimestre de 2025, informe l'Ansd, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, s'est repliée de 0,6%, principalement en raison de la contraction des activités du sous-secteur de la pêche (-3,2%) l'agriculture (-1,0%).

Cette baisse a été atténuée par la hausse des activités d'élevage (+0,9%), de sylviculture (+0,4%).

En glissement annuel, la valeur ajoutée du secteur primaire a augmenté de 6,7%. Cette évolution est portée par la croissance de l'agriculture, (+8,2%), de l'élevage (+5,9%) et de la sylviculture (+2,4%).

