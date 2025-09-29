Bénin: Bénin - Hausse de 15% de l'indice du chiffre d'affaires des services au 2ème trimestre 2025.

Au deuxième trimestre 2025, l'indice du chiffre d'affaires (ICA) des services au Bénin a connu une hausse de 15% par rapport au deuxième trimestre 2024, selon l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) de ce pays.

L'INStaD note que cet indice est porté par les branches Entreposage et activités des auxiliaires de transport (+21,9%), Activités spécialisées, scientifiques et techniques (+21,9%), Activités immobilières (+51,8%), Activités pour la santé humaine et l'action sociale (+18,1%) et Transport terrestre (+3,5%).

De son côté, l'indice du chiffre d'affaires du commerce affiche une hausse de 2,4% au deuxième trimestre 2025 par rapport à la même période l'année 2024, tiré essentiellement par la branche Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (+54,1%), mais ralenti par le Commerce de détail (-2,2%).