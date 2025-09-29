Bénin: Bénin - Hausse de 15% de l'indice du chiffre d'affaires des services au 2ème trimestre 2025.

29 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au deuxième trimestre 2025, l'indice du chiffre d'affaires (ICA) des services au Bénin a connu une hausse de 15% par rapport au deuxième trimestre 2024, selon l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) de ce pays.

L'INStaD note que cet indice est porté par les branches Entreposage et activités des auxiliaires de transport (+21,9%), Activités spécialisées, scientifiques et techniques (+21,9%), Activités immobilières (+51,8%), Activités pour la santé humaine et l'action sociale (+18,1%) et Transport terrestre (+3,5%).

De son côté, l'indice du chiffre d'affaires du commerce affiche une hausse de 2,4% au deuxième trimestre 2025 par rapport à la même période l'année 2024, tiré essentiellement par la branche Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (+54,1%), mais ralenti par le Commerce de détail (-2,2%).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.