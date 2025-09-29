Afrique de l'Ouest: Le résultat net de la BOA Mali progresse de 28,8% au premier semestre 2025.

Au terme de son rapport d'activités du premier semestre 2025, le résultat net de la banque BOA Mali a progressé de 28,8% par rapport au premier semestre au premier semestre 2024.

Ce résultat net est passé de 4,820 milliards de FCFA au 30 juin 2024 à 6,209 milliards de FCFA au 30 juin 2025. Selon la direction de la banque, la progression est la conséquence de l'amélioration du produit net bancaire (PNB) et de la maitrise des charges. Le PNB de la BOA Mali s'est établi à 19 milliards de FCFA contre 18,21 milliards de FCFA au premier semestre 2024, soit une évolution de 8%.

A fin juin 2025, la banque a collecté auprès de sa clientèle, 468,45 milliards de FCFA contre 420,33 milliards de FCFA à fin juin 2024 (+48,12 milliards). En contrepartie, les crédits nets à la clientèle se sont établis à 256,01 milliards de FCFA contre 276,16 milliards de FCFA au premier semestre 2024 (-20,15 milliards).

Durant la période sous revue, la banque a vu son total bilan, augmenter de 15,88 milliards, avec une réalisation de 557,37 milliards de FCFA contre 541,49 milliards de FCFA au 30 juin 2024.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quant au résultat brut d'exploitation, il s'est accru de 3% à 8,355 milliards de FCFA contre 8,140 milliards de FCFA au premier semestre 2024.

Le coût du risque de la BOA Mali a enregistré une baisse de 33%, en passant de 3,140 milliards de FCFA au 30 juin 2024 à 2,114 milliards de FCFA au 30 juin 2025.