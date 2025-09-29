Angola: Le pays réaffirme son engagement à mettre en oeuvre le Programme d'action de Doha

26 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SR/ART/SB

New York — L'Angola a réaffirmé vendredi son engagement à mettre en oeuvre le Programme d'action de Doha en faveur des pays les moins avancés (PMA).

Cette position a été exprimée par le ministre de l'Économie et de la Planification, Victor Hugo Guilherme, lors de la réunion ministérielle des PMA, organisée en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, sur le thème « Accélérer la mise en oeuvre du Programme d'action de Doha à l'ère des crises multiples : vers la révision à mi-parcours de Doha en 2027 ».

À l'occasion, Victor Guilherme a plaidé pour une plus grande solidarité internationale et un renforcement des partenariats afin de relever les multiples défis auxquels sont confrontés les États les plus vulnérables.

Selon le responsable, ce débat intervient à un moment opportun, car les PMA continuent d'être touchés de manière disproportionnée par les crises financière, climatique, énergétique et géopolitique, ce qui rend la mobilisation des efforts collectifs d'autant plus urgente.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son discours, le ministre a souligné l'importance du financement du développement, affirmant que les engagements pris à Séville lors de la 4e Conférence sur le financement du développement doivent se traduire par des actions concrètes, notamment en matière d'allègement de la dette, de financement climatique et de réforme de l'architecture financière internationale.

Il a également insisté sur la nécessité pour les PMA de bénéficier d'un soutien spécifique pour développer leurs capacités productives, garantir leur sécurité alimentaire et diversifier leurs économies, conformément aux objectifs du Programme d'action de Doha.

Le gouvernant a également affirmé que les vulnérabilités des pays les moins avancés requièrent non seulement une volonté politique, mais aussi un renforcement des partenariats avec les partenaires au développement, une coopération Sud-Sud et une plus grande implication du secteur privé.

À l'occasion, il a réaffirmé la solidarité de l'Angola avec tous les pays les moins avancés, poursuivant qu'ensemble, il sera possible de traduire les promesses en résultats concrets et de veiller à ce qu'aucun pays ne soit laissé pour compte.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.