Angola: Le pays réaffirme son engagement à mettre en oeuvre le Programme d'action de Doha

New York — L'Angola a réaffirmé vendredi son engagement à mettre en oeuvre le Programme d'action de Doha en faveur des pays les moins avancés (PMA).

Cette position a été exprimée par le ministre de l'Économie et de la Planification, Victor Hugo Guilherme, lors de la réunion ministérielle des PMA, organisée en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, sur le thème « Accélérer la mise en oeuvre du Programme d'action de Doha à l'ère des crises multiples : vers la révision à mi-parcours de Doha en 2027 ».

À l'occasion, Victor Guilherme a plaidé pour une plus grande solidarité internationale et un renforcement des partenariats afin de relever les multiples défis auxquels sont confrontés les États les plus vulnérables.

Selon le responsable, ce débat intervient à un moment opportun, car les PMA continuent d'être touchés de manière disproportionnée par les crises financière, climatique, énergétique et géopolitique, ce qui rend la mobilisation des efforts collectifs d'autant plus urgente.

Dans son discours, le ministre a souligné l'importance du financement du développement, affirmant que les engagements pris à Séville lors de la 4e Conférence sur le financement du développement doivent se traduire par des actions concrètes, notamment en matière d'allègement de la dette, de financement climatique et de réforme de l'architecture financière internationale.

Il a également insisté sur la nécessité pour les PMA de bénéficier d'un soutien spécifique pour développer leurs capacités productives, garantir leur sécurité alimentaire et diversifier leurs économies, conformément aux objectifs du Programme d'action de Doha.

Le gouvernant a également affirmé que les vulnérabilités des pays les moins avancés requièrent non seulement une volonté politique, mais aussi un renforcement des partenariats avec les partenaires au développement, une coopération Sud-Sud et une plus grande implication du secteur privé.

À l'occasion, il a réaffirmé la solidarité de l'Angola avec tous les pays les moins avancés, poursuivant qu'ensemble, il sera possible de traduire les promesses en résultats concrets et de veiller à ce qu'aucun pays ne soit laissé pour compte.