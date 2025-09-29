Angola: La BM finance des projets d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars au pays

Luanda — Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) a débloqué à ce jour 4,342 milliards de dollars pour financer 17 projets en Angola, dont 16 sont actuellement en cours de réalisation, dans le cadre de son programme d'appui financier au pays.

L'information a été dévoilée ce vendredi à Luanda par Ana Maria Carvalho, responsable principale des opérations de la Banque mondiale en Angola, lors d'une rencontre entre l'institution financière mondiale et des journalistes, intitulée « Matabicho com a imprensa » (Petit-déjeuner avec la presse ), un événement qui a permis de discuter des produits de financement proposés par l'institution.

Selon Mme Carvalho, ces projets concernent l'agriculture, l'eau, l'éducation, les statistiques et l'équité, la gouvernance, la macroéconomie, les programmes d'appui budgétaire et la protection sociale.

Elle a précisé que le 17e projet est un projet régional de préparation aux situations d'urgence et d'accès à un relèvement inclusif, non encore mis en oeuvre, qui met l'accent sur les objectifs que l'Angola entend atteindre dans son plan national de développement 2023-2027.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il y a des étapes spécifiques que le Gouvernement doit suivre et que nous, en tant que partenaires, devons suivre jusqu'à ce que le projet entre en vigueur », a-t-elle souligné.

Ana Maria a expliqué qu'à chaque étape d'un projet, de l'identification à la mise en oeuvre, les responsabilités sont partagées entre le gouvernement angolais et la Banque mondiale.

La haute responsable de la BM, qui a expliqué en détail le fonctionnement du processus de financement de l'institution financière mondiale, a ajouté que le délai moyen de mise en oeuvre varie de 5 à 8 ans, mais peut aller jusqu'à 10 ans.

« Notre portefeuille comprend généralement des projets portant sur les infrastructures, l'eau et l'énergie, qui mettent toujours beaucoup plus de temps à produire des résultats, parfois jusqu'à 10 ans », a-t-elle précisé.

Le Groupe de la Banque mondiale soutient les efforts de l'Angola pour réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique, en étroite collaboration avec le gouvernement, les partenaires de développement et la société civile.