Angola: Décès d'Arnaldo Calado

Luanda — Manuel Arnaldo Sousa Calado, ancien président du conseil d'administration d'Endiama et de Sodiam, est décédé ce vendredi en Afrique du Sud à l'âge de 67 ans, des suites d'une maladie, a appris l'ANGOP de source familiale.

Né le 25 décembre 1958 dans la province de Cuanza-Norte, Arnaldo Calado Arnaldo Calado était un homme d'affaires et consultant en affaires angolais. Diplômé en économie à l'Université Agostinho Neto, il était titulaire de plusieurs diplômes de troisième cycle d'universités en Afrique du Sud, au Luxembourg et au Portugal.

Outre la direction d'Endiama et de Sodiam, entreprises leaders du secteur diamantaire angolais, Arnaldo Calado a également été président de la Chambre de commerce Angola-Chine et a occupé d'autres postes dans les secteurs minier et bancaire.

L'homme d'affaires a également occupé le poste de vice-président de la Fédération angolaise de football (FAF), lors de la qualification de l'Angola pour la Coupe du monde 2006 en Allemagne.