Afrique: Chanelle Kassa premier député de la diaspora gabonaise

L’élection tant attendue des législatives et municipales au Gabon a dévoilé ses résultats, marquant une avancée majeure. Pour la première fois, la diaspora gabonaise aura un représentant à l’Assemblée nationale. Comme annoncé par les autorités, la communauté vivant à l’étranger, notamment dans les pays frères du continent africain, a pu élire son député. Il s’agit de M. Chanelle Kassa, candidate de l’Union des Bâtisseurs (UDB).

Si le scrutin sur le territoire national a connu certaines irrégularités, dans plusieurs pays africains où réside une forte communauté gabonaise, le vote s’est déroulé dans le calme et dans le respect des règles électorales. Chanelle Kassa a été largement plébiscitée, recueillant 1 916 voix, soit 58,79 % des suffrages exprimés, et devient ainsi le premier député de la diaspora gabonaise à siéger à l’Assemblée nationale.

Lors de ses rencontres avec la communauté, Chanelle Kassa a présenté un programme structuré autour de six axes majeurs, en phase avec les besoins spécifiques des Gabonais de l’étranger.

Il prévoit d’abord la création de la Caisse des Gabonais de l’Étranger (CGE), un système de couverture santé inspiré de la CNAMGS, pour offrir une première protection sociale historique à la diaspora. Sur le plan éducatif, il propose une réorientation stratégique de la politique des bourses afin de mieux former la jeunesse gabonaise et anticiper les besoins de demain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conscient des lenteurs administratives auxquelles sont confrontés de nombreux compatriotes, il entend simplifier les démarches, restaurer la dignité des citoyens grâce à un service dédié et mener des campagnes sur la régularité du séjour.

Son programme inclut également le soutien à l’entrepreneuriat et à l’emploi des jeunes, notamment par l’organisation de Job Dating pour connecter les demandeurs d’emploi et les employeurs. Il insiste par ailleurs sur la solidarité et l’équité, avec la création d’un Fonds de solidarité pour les membres vulnérables de la communauté, l’autonomisation des femmes et la sécurisation des investissements de la diaspora.

Enfin, Chanelle Kassa ambitionne de renforcer le rayonnement culturel et identitaire du Gabon à l’international, à travers des festivals, des activités sportives, culturelles et intellectuelles, afin de raviver la fierté gabonaise au-delà des frontières.

Résultats complets Zone Afrique

Dans la zone Afrique pour le siège unique de la diaspora, sur 13 323 inscrits, 3 398 électeurs ont voté, dont 139 bulletins blancs ou nuls, soit un taux de participation de 25,50 %. Les 3 259 suffrages exprimés se répartissent comme suit :

Chanelle Kassa (UDB) : 1 916 voix - 58,79 %

Angélina Charlotte Nongou Mavikina (Union Nationale) : 622 voix - 19,09 %

Éliezer Gomat (Indépendant / Agir pour la Diaspora) : 205 voix - 6,29 %

Andrey Rotondo Jack Rapheno (Indépendant / Mouvement Renaissance Républicaine) : 178 voix - 5,46 %

Patrick Omer Bouraga (Parti Démocratique Gabonais) : 165 voix - 5,06 %

Moussavou Yannick Flores (Indépendant) : 83 voix - 2,55 %

Nnang Obame (Indépendant) : 81 voix - 2,49 %

Ces résultats traduisent la volonté des Gabonais de l’étranger de faire entendre leur voix dans le processus démocratique du pays. Avec l’élection de Chanelle Kassa, la diaspora entre officiellement dans la vie parlementaire gabonaise, dans ce contexte de transition dans la Ve République.

Mais cette avancée symbolique s’accompagne de grandes attentes, beaucoup de Gabonais à l’étranger font face à de réelles difficultés économiques, sociales ou administratives. Le défi pour le nouveau député sera donc de transformer cette confiance en actions concrètes, en portant leurs revendications au plus haut niveau de l’État.