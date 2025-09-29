Cameroun: Dans une rare interview, Paul Biya évoque un de ses livres mais pas la présidentielle

C'est un exercice auquel Paul Biya s'adonne rarement. Ce 29 septembre 2025, les lecteurs de Cameroon Tribune, le quotidien public camerounais, ont découvert une interview du président. Une prise de parole en plein campagne présidentielle articulée autour de la réédition de son livre programme Pour le libéralisme communautaire, paru pour la première fois en 1987. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession le 12 octobre, explique dans cette interview, le pourquoi de cette réédition.

C'est sous le titre « Paul Biya parle » que Cameroon Tribune annonce à sa Une cette interview exclusive avec le président du pays. Sur deux pages à l'intérieur du journal, le chef de l'État du Cameroun déclare que la réédition de son livre programme, Pour le libéralisme communautaire, relève du dynamisme de sa pensée politique. Le livre est ainsi non pas une simple réimpression de sa version initiale parue il y a 38 ans, mais il a été « refondu et augmenté » explique Paul Biya, pour le coller aux enjeux actuels et aux défis de la mondialisation, de la révolution numérique, de la démocratie, entre autres.

Pourquoi le choix d'une réédition et non pas une nouvelle production, interroge le journal ? Le président camerounais répond que le libéralisme communautaire dont il est le chantre conserve toute sa pertinence pour le développement du Cameroun, face aux défis du temps présent. Paul Biya dit avoir, dans cette nouvelle version du livre, approfondi sa pensée dédiée au développement de son pays.

« Un art de gestion »

Qu'est-ce donc le libéralisme communautaire ? Pour Paul Biya, il s'agit à la fois « d'une pensée et d'une pratique fondée sur la sagesse des sociétés traditionnelles camerounaises, et les réalités du monde dit moderne ».

Paraissant en plein contexte de campagne électorale, le livre est-il alors un outil de campagne ? Non, répond l'auteur pour qui le libéralisme dépasse l'horizon d'une simple campagne électorale. « C'est une pensée et une stratégie de développement, une démarche et un art de gestion, une théorie et une pratique de renforcement des capacités des jeunes. » En somme, un livre pour le Cameroun que projette Paul Biya.