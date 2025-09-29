Madagascar: «On a l'impression de mendier nos droits» - Àu pays, des jeunes Tananariviens tentent à nouveau de défiler

29 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

Plusieurs milliers de jeunes sont actuellement rassemblés aux abords de l'Université d'Ankatso, dans l'est de la capitale Antananarivo. Ils répondent à l'appel du collectif « Gen Z » pour protester contre les coupures d'eau et d'électricité et pour le respect des libertés fondamentales, avec désormais une revendication de plus en plus pressante : la démission du président Rajoelina.

Dans la capitale de Madagascar, des jeunes manifestants font face aux forces de l'ordre, lourdement armées, qui les empêchent d'accéder au centre-ville d'Antananarivo depuis maintenant près de 10h du matin, heure locale. À intervalles réguliers, de violentes détonations retentissent dans un ciel chargé de gaz lacrymogènes.

Un slogan résonnait ce lundi en tête de cortège : « Rajoelina démission ». Et ces mots ont été repris par presque tous les étudiants rencontrés ce matin.

« L'argent public ne profite qu'à une minorité »

À l'origine de cette colère, l'épuisement et l'exaspération d'une jeunesse malgache confrontée tous les jours au manque d'eau et d'électricité. « On a l'impression qu'on mendie pour nos droits élémentaires », disait Kasaina, 17 ans, à RFI, en racontant ses difficultés à étudier l'informatique, à cuisiner, à se laver en l'absence d'eau et de courant.

Ces jeunes manifestants, souvent diplômés mais chômeurs, dénoncent aussi la corruption des élites dirigeantes, incapables selon eux de résoudre les problèmes du pays. « L'argent public ne profite qu'à une minorité », affirmait, lui, Michael, 25 ans.

Un autre jeune homme s'est adressé aux forces de l'ordre en début de matinée. « Vos enfants vivent les mêmes problèmes que nous », leur a-t-il lancé, les mains en l'air. Tous redoutent ici une répression violente.

Dimanche, le collectif Gen Z Madagascar a formulé une première liste de revendications officielles : y figure notamment la demande d'excuses publiques de la part du président Rajoelina et de son Premier ministre au sujet « de la répression mortelle exercée contre des manifestants pacifiques et non-armés ».

