Afrique: Zlécaf - Renforcer les compétences des douaniers pour stimuler le commerce intra-africain

L'Organisation mondiale des douanes (OMD) a ouvert, le 29 septembre à Brazzaville, un atelier national de formation avancée sur les « Règles d'origine de la Zone de libre-échange continentale (Zlécaf) », afin de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des douaniers congolais pour qu'ils contribuent à la bonne mise en oeuvre du commerce intra-africain.

L'atelier se tient jusqu'au 3 octobre prochain dans le cadre du « Programme UE-OMD sur l'origine en Afrique » et fait suite au tout premier qui avait eu lieu du 4 au 8 décembre 2023 à Brazzaville. Pendant cinq jours, les partcipants vont acquérir de nouvelles compétences techniques et professionnelles, à travers quelques panels qui y seront développés, qui leur permettront la bonne application des règles douanières au sein de la Zlécaf.

Les connaissances reçues leur permettront aussi l'accès aux préférences tarifaires, l'élimination des barrières commerciales et la facilitation de la libre circulation des biens sur le continent africain.

A l'issue de cette session de formation, ces professionnels de douanes devraient être capables de se familiariser avec les outils du protocole de la Zlécaf sur le commerce des marchandises en vue de promouvoir le commerce intra-africain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif est d'améliorer la compréhension et l'application des règles d'origine par les fonctionnaires des douanes, en vue d'une interprétation et une application cohérentes à travers les États membres. Il s'agit aussi de permettre aux entreprises de bénéficier des préférences tarifaires offertes par la Zlécaf, grâce à une meilleure maîtrise des critères d'origine pour l'obtention du statut de produit originaire; d'analyser les expériences vécues, d'identifier les difficultés spécifiques rencontrées dans la pratique et de formuler des solutions concrètes afin de surmonter les obstacles liés à la mise en oeuvre des règles d'origine.

Le but essentiel est surtout de créer un cadre d'échange entre les douaniers, les institutions nationales et les acteurs économiques, question de favoriser une coopération renforcée et d'établir des partenariats durables pour la mise en oeuvre des engagements de la Zlécaf.

Le Programme UE-OMD pour les règles d'origine en Afrique vise à renforcer les compétences des douaniers dans l'application des règles d'origine préférentielles de la Zlécaf, afin de stimuler le commerce régional et continental.

Ces initiatives sont créées pour soutenir la mise en oeuvre de la Zlécaf, dans le but de créer un marché continental unique pour les biens et services.