Gabon: L'ombre de la continuité - Les législatives gabonaises 2025, un test manqué pour le renouveau démocratique

La tenue des élections législatives et locales le 27 septembre 2025 au Gabon était censée marquer le début d'une ère nouvelle, loin des pratiques décriées du régime déchu.

Cependant, les multiples dysfonctionnements et les décisions inattendues qui ont émaillé le scrutin ont fait resurgir le spectre des vieux démons. L'on est en droit de se demander si la Transition gabonaise n'est pas en train d'échanger une façade autoritaire pour une autre, échouant à garantir l'équité et la transparence réclamées par le peuple.

Quand la Logistique Électorale Rime avec Chaos

Les Gabonais attendaient un signal fort, mais le jour du vote a surtout été synonyme de confusion. Des *problèmes d'organisation massifs* ont été signalés à travers le pays. Retards considérables dans l'ouverture des bureaux, absence de matériel dans certains centres, et des listes électorales apparemment obsolètes ont dessiné le tableau d'une élection mal maîtrisée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces ratés ne sont pas de simples erreurs administratives ; ils minent la *confiance* des électeurs et des candidats. Pour l'observateur, ces scènes rappellent, de manière troublante, les conditions d'opacité qui ont historiquement caractérisé les scrutins gabonais. Si la nouvelle équipe dirigeante ne parvient pas à organiser un vote fluide et professionnel, la légitimité de l'ensemble de la Transition en pâtit sévèrement.

Les règles du jeu modifiées en pleine partie

Ce qui inquiète le plus les acteurs politiques et la société civile, ce sont les *changements de règles intervenus en cours de jeu*. La recommandation de la Cour constitutionnelle autorisant, par exemple, l'utilisation de bulletins de vote non authentifiés ou la prise en compte de résultats dont les pourcentages seraient différés, a créé un climat de suspicion intense.

De telles décisions, même justifiées par des motifs techniques ou des urgences, sont vues comme des *accommodements avec la fraude potentielle. Elles rappellent à quel point les institutions garantes du processus peuvent encore être influencées ou manquer de l'indépendance nécessaire pour sanctuariser l'intégrité du vote. Pour beaucoup, c'est la preuve que l'impératif de la **transparence absolue*, qui était le moteur du changement de régime, a été sacrifié au profit de la nécessité d'aller vite.

Le dilemme du Gabon : Un vrai départ ou un simple relooking ?

Ces élections législatives et locales sont un avertissement : un coup de force militaire peut mettre fin à un régime, mais il ne suffit pas à créer une démocratie. Le véritable défi de la Transition gabonaise est de déconstruire les mécanismes de fraude et de manipulation qui étaient profondément enracinés.

Pour l'heure, les dysfonctionnements observés suggèrent que le Gabon n'a pas encore fait de son processus démocratique un *modèle d'équité et de clarté. Si les prochaines étapes, notamment la finalisation du processus de transition, ne sont pas gérées avec une rigueur irréprochable et un engagement indéfectible envers la transparence, la Transition risque de n'être perçue que comme un simple relooking politique, laissant le peuple gabonais avec l'amère impression que le vrai changement n'a pas eu lieu.

La question centrale demeure : le gouvernement de transition saura-t-il corriger le tir et prouver que l'ère de la manipulation électorale appartient définitivement au passé ?