Gabon: Le Chef de l'État s'entretient avec son homologue cubain

Au lendemain de sa rencontre avec la diaspora gabonaise établie à Cuba, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue, Son Excellence Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Président de la République de Cuba.

Cet échange, empreint de chaleur et de fraternité, a permis aux deux Chefs d'État d'aborder plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques. Le Président de la République a, à cette occasion, réaffirmé la position constante du Gabon en faveur de la levée de l'embargo imposé à Cuba, telle qu'exprimée récemment dans son allocution devant l'Assemblée générale des Nations unies.

Le Président Díaz-Canel Bermúdez, sensible à cette marque de solidarité, a exprimé sa gratitude à l'endroit de son homologue gabonais et salué la pertinence ainsi que la qualité de son discours prononcé à New York.

La rencontre s'est concrétisée par la signature de trois accords majeurs, à savoir :

· un accord-cadre de coopération ;

· un accord relatif à l'exécution des sentences ;

· un accord dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage.

En marge de cette rencontre officielle, le Président Oligui Nguema a visité le Centre Fidel Castro, haut lieu de mémoire dédié au leader historique de la Révolution cubaine, décédé le 25 novembre 2016. Le Chef de l'État s'est également recueilli à la Place de la Révolution, où il a déposé une gerbe de fleurs en hommage au héros national cubain José Martí.

Poursuivant son programme, le Président de la République s'est rendu au groupe Labiofam, spécialisé dans la production de médicaments vétérinaires et humains, ainsi que d'intrants agricoles.

À cette occasion, les responsables de l'entreprise ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le Gabon dans ses projets agricoles, en particulier dans le cadre du projet d'élevage du poulet de chair à l'horizon 2027, destiné à promouvoir l'autosuffisance alimentaire et à renforcer le secteur de l'élevage.

Cette visite a permis au Chef de l'État de s'imprégner des avancées réalisées par Cuba dans ces domaines et d'identifier des pistes de coopération dont le Gabon pourrait utilement s'inspirer.