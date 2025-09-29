Sénégal: Marathon indien à Dakar Viksit Bharat 2025 - Des foulées dédiées au développement du pays

L'ambassade de l'Inde à Dakar a organisé hier, dimanche, à Diamniadio un marathon. Une manifestation qui enregistré la participation de la communauté indienne à Dakar et qui s'inscrit dans le cadre du Viksit Bharat «Run to serve the nation » 2025 organisée simultanément en Inde et dans plus d'une centaine d'autres villes à travers le monde. L'évènement a vu la participation du préfet du département et du représentant du maire.

Cet événement annuel célèbre l'esprit de service, l'unité et le progrès collectif. Il se tient dans le pays et dans plus de 100 endroits à travers le monde et traduit l'engagement des citoyens indiens au service du développement national. A travers cet évènement, les citoyens indiens s'engagent à bâtir un pays plus fort, plus inclusif et plus développé «... Nous nous joignons à des millions de personnes pour réaffirmer notre engagement collectif à bâtir un pays autonome et développé. Le Viksit Bharat Run 2025 n'est pas seulement une « course », c'est un événement qui fait date en matière de service, de résilience et d'unité. Profitons de ce moment pour réaffirmer notre engagement en faveur d'un pays plus fort, plus inclusif et plus développé » s'est exprimé l'ambassadeur Dinkar Asthana qui procédait au lancement de la course.

Ces foulées qui entrent dans le cadre plus large de la célébration du Seva Pakhwada, qui a lieu du 17 septembre au 2 octobre sous le nom de Seva Parv, la fête du service, visent à consolider l'unité du peuple indien mais également renforcer l'envie de chaque citoyen à servir et à être utile. « ...Le véritable progrès ne réside pas seulement dans la réussite personnelle, mais aussi dans la responsabilité collective, la compassion et la contribution à la société » a rappelé le diplomate.

Venu présider le lancement de la course, le préfet du département a magnifié les relations étroites qu'entretiennent les deux pays. Maguette Diouck a souligné l'importance du sport comme facteur de bien-être mais également véhicule des valeurs universelles de discipline collective, d'engagement, de patriotisme et de persévérance.

L'édition Viksit Bharat 2025 fête les 150 ans du père de l'indépendance du pays Mahatma Ghandi et les 75 ans du Premier ministre Shri Narendra Modi. En effet, selon le diplomate, sous la direction de ce dernier, l'Inde a connu des « transformations » dans les domaines variés comme les infrastructures, les technologies numériques, la santé, l'éducation et la durabilité environnementale. « Son appel en faveur d'une Inde autonome, ou Atmanirbhar Bharat, a inspiré notre peuple à s'engager dans l'innovation, l'esprit d'entreprise (l'entrepreneuriat) et l'initiative locale tout en restant ancré dans notre riche patrimoine culturel », a rappelé M. Dinkar Asthana. C'est dans ce sens que s'inscrit le thème de la course de cette année, « Courir pour servir la nation », qui traduit l'appel du Chef du Gouvernement. « Chaque pas que nous faisons symbolise notre cheminement commun vers Viksit Bharat, une Inde développée qui incarne l'innovation, l'inclusivité et la durabilité, renforçant ainsi la vision de Viksit Bharat @2047, ou Inde développée en 2047 ».

Un programme qui, selon le chef de la mission diplomatique indienne, présente des similitudes avec la « Vision Sénégal 2050 » du président Bassirou Diomaye Faye pour un Sénégal autonome dans tous les domaines, y compris la sécurité alimentaire, le numérique et plusieurs autres domaines stratégiques, tout en préservant son patrimoine culturel. D'où sa fierté de travailler avec le Sénégal pour faire « progresser les intérêts du Sud global ».