Sénégal: Plan de redressement national et diaspora bond - Magi Pastef sur le terrain pour une souscription massive

La structure qui regroupe les sages de Pastef était en conclave, samedi, à Rufisque, au CNFA. Une rencontre de redynamisation du parti mais aussi d'information pour soutenir le Plan de redressement économique et social (PRES) et le Diaspora Bond.

Après Guédiawaye, Pikine et Meery dans le département de Podor, c'est le département de Rufisque qui a accueilli la quatrième sortie de « Magi Pastef ». Une rencontre à l'initiative de la coordination départementale, qui a constitué une cadre d'échanges et d'information sur le Plan de Redressement Economique et Social mais aussi un prétexte pour lancer la remobilisation des troupes et de relance du Pastef. « Cette rencontre est organisée pour la relance, mais aussi pour comprendre le processus de redressement, ses causes et ses conséquences », a souligné le coordonnateur national de la structure du Parti au pouvoir. Mayabé Mbaye, a rappelé l'engagement et la détermination des personnes âgées du parti qui sont descendues sur le terrain au lieu de rester sur leur tapis pour égrener leur chapelet et prier pour une victoire finale contre le régime de Macky Sall. « Ils ne se sont pas contentés de prier mais ont affronté les épreuves, jusqu'à respirer les gaz lacrymogènes à Mbacké » a-t-il rappelé.

La rencontre qui a vu la participation de plusieurs hauts cadres du parti PASTEF, notamment le directeur général du port Autonome de Dakar Waly Diouf Bodian, le directeur général de la SN/HLM a été une occasion pour revenir sur les enjeux du PRES mais aussi de faire un plaidoyer pour une souscription massive au « Diaspora Bond » lancée par le Premier Ministre Ousmane Sonko. Ainsi des experts ont fait des communications sur les implications économiques et sociales du plan et sur l'intérêt que présente le « Diaspora Bond » pour les souscripteurs. « Nous avons essayé de comprendre en quoi consiste le plan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Maintenant que nous savons ce que c'est, nous le soutenons » a dit M. Mbaye avant de se tourner vers les Sénégalais de la diaspora pour leur expliquer cette campagne de levée de fonds et leur demander de ne pas se laisser distraire par ses pourfendeurs. Il leur a fait savoir que c'est un investissement dont le retour leur sera bénéfique à tout point de vue. « Nous ne leur demandons pas de donner de l'argent inutilement et le perdre, nous leur demandons d'investir. Il s'agit d'un mécanisme d'investissement patriotique dont les retours sont attendus dans cinq ans ». Les sages du parti Pastef se sont engagés à multiplier les actions sur le terrain pour que les Sénégalais s'approprient le plan et contribuent à l'effort pour son financement.