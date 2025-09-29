Sénégal: Insertion et handicap - Vers une politique nationale professionnelle inclusive

29 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre Malou

Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle prépare un document stratégique pour intégrer pleinement les personnes handicapées dans le système de formation. Soutenue par l'ONG Sight Savers, l'initiative vise à lever les obstacles persistants et à favoriser leur autonomisation économique.

Le Sénégal s'apprête à doter le secteur de la formation professionnelle d'une politique nationale d'inclusion. Selon la directrice de l'Insertion, Aminata Ndoye Seck, « le texte en cours d'élaboration prendra en compte l'accessibilité physique et pédagogique, le renforcement du cadre juridique et la formation de formateurs spécialisés », a-t-elle précisé vendredi dernier. Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'un projet d'autonomisation économique des personnes handicapées mené par Sight Savers entre 2023 et 2025. L'ONG a annoncé qu'elle accompagnera techniquement et financièrement l'élaboration du futur document. Malgré la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) et l'adoption de la Loi d'orientation sociale (2010), l'accès aux services de formation demeure limité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : seules 6,8 % des personnes handicapées âgées de 15 ans et plus ont un emploi, contre 47 % dans la population générale.

Pour Mme Seck, « les jeunes handicapés qui aspirent à l'emploi doivent bénéficier d'une éducation et d'une formation qualifiante ». Le document attendu devra donc adapter les contenus pédagogiques, les offres de formation et les infrastructures aux besoins spécifiques, avec un plan d'actions centré sur une inclusion durable. En avril 2025, lors du Sommet mondial sur l'inclusion à Berlin, le ministère s'est d'ailleurs engagé à renforcer la sensibilisation institutionnelle sur ces enjeux.

