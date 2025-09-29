Sénégal: Commerce maritime et compétitivité - Le port de Dakar en progrès, selon le rapport mondial

Malgré une tendance générale à la baisse des performances portuaires entre 2020 et 2024, le Sénégal figure parmi les pays en développement dont les infrastructures ont enregistré des avancées notables. Le rapport 2025 sur l'indice de performance des ports à conteneurs (CPPI), publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, souligne le rôle du port de Dakar dans cette dynamique positive.

Le rapport annuel sur l'indice de performance des ports à conteneurs (CPPI) révèle que, dans un contexte mondial marqué par des crises multiples, dont les perturbations en mer Rouge, les blocages dans le canal de Panama et conséquences de la pandémie de Covid-19, plusieurs ports de pays en développement se distinguent par des améliorations sensibles. Aux côtés de Jawarharlal Nehru (Inde), Mersin (Türkiye), Port-Saïd (Égypte) et Posorja (Équateur), le Port Autonome de Dakar (PAD) s'illustre par une progression de son efficacité opérationnelle entre 2020 et 2024. Cette performance est attribuée à un engagement politique soutenu, à des partenariats stratégiques avec des opérateurs internationaux, ainsi qu'à des réformes visant à simplifier les procédures commerciales.

Selon Nicolas Peltier-Thiberge, directeur mondial des transports à la Banque mondiale, « malgré un contexte marqué par des chocs multiples, les ports des pays en développement trouvent des solutions pour s'adapter, s'améliorer et valoriser pleinement leur potentiel ». L'édition 2025 du CPPI s'appuie sur l'analyse comparative de 403 ports, couvrant plus de 175 000 escales et 247 millions de mouvements de conteneurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour la première fois, le rapport offre une perspective pluriannuelle, permettant d'évaluer l'évolution de chaque port depuis 2020 et de mesurer sa résilience face aux défis structurels. Les conclusions mettent en avant l'importance d'une exploitation continue des équipements portuaires, d'une numérisation accrue des procédures douanières et logistiques, ainsi que d'une coopération renforcée entre les acteurs de la chaîne maritime. Ces éléments, selon les auteurs, constituent des leviers déterminants pour accroître la compétitivité et la fiabilité du commerce mondial. Par son amélioration, le port de Dakar confirme sa vocation de hub régional et son rôle stratégique dans le développement économique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest.