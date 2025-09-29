Sénégal: Malick Ndiaye en Afrique du Sud pour deux sommets parlementaires

29 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, représente le Sénégal en Afrique du Sud à deux forums clés consacrés au renforcement de la diplomatie parlementaire.

À Johannesburg, du 29 au 30 septembre, il prendra part à la Conférence annuelle des présidents de parlements africains, axée sur le thème : « Transformer les parlements pour une intégration continentale portée par les citoyens, le développement durable, la prospérité et la paix ». Il y présentera la vision sénégalaise du rôle des institutions parlementaires dans l'intégration régionale.

M. Ndiaye se rendra ensuite au Cap pour participer au 11e Sommet des présidents de parlements du G20 (P20), prévu du 1eᣴ au 3 octobre et organisé avec l'Union interparlementaire. Les discussions porteront sur la mise de la diplomatie parlementaire au service de la solidarité mondiale, de l'égalité et de la durabilité.

