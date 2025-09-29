Sénégal: Journée Mondiale de lutte contre la rage - Les praticiens vétérinaires alertent

Face à la dangerosité de la maladie de la rage qui conduit inéluctablement à la mort, l'Association des praticiens vétérinaires du Sénégal a tenu à faire de la sensibilisation sur la prévention. À l'occasion de la Journée mondiale célébrée ce 28 septembre, une vaste opération de vaccination gratuite des chiens a été menée pour lutter contre cette zoonose.

Le volet sensibilisation a été mis en avant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la rage. Cette zoonose, ou maladie infectieuse qui peut se transmettre naturellement des animaux (vertébrés) aux humains et vice-versa, constitue une véritable question de santé publique du fait de l'absence de traitement. « La sensibilisation sur la rage est très importante, c'est une maladie qui ne se traite pas. Une fois les symptômes visibles, c'est inéluctablement la mort », déclare Dr Massouka Ndao, président de la commission scientifique de l'Association des praticiens vétérinaires privés du Sénégal. Selon lui, plus de 59 000 cas de rage sont détectés dans le monde et ce sont les enfants âgés de 0 à 15 ans qui sont les plus exposés aux morsures d'animaux (90 % des cas recensés). « Protéger nos animaux, comme le dit le slogan, c'est protéger également nos enfants », a-t-il défendu.

Toutefois, Dr Ndao indique que c'est une maladie qu'on peut prévenir, d'où l'intérêt de la vaste opération de vaccination gratuite pour les chiens disposant d'un maître afin de soutenir les populations. Selon l'association, le ministère de la Santé a dégagé une cinquantaine de doses de vaccin. « L'Association des praticiens vétérinaires a également contribué en achetant plus de 200 doses, là où le ministère va ajouter encore 100 autres doses », annonce-t-il.

Dr Fatou Diop Fall, vétérinaire privée basée à Rufisque, est revenue sur les gestes préventifs utiles quand on est mordu par un chien. Selon elle, le virus de la rage se transmet par morsure, griffure ou léchage d'une blessure ouverte par un chien, une chauve-souris ou bien un chat. Ainsi, recommande-t-elle, la première chose à faire quand on est mordu par un chien, c'est de rincer la blessure avec de l'eau et du savon ordinaire pendant 15 minutes pour éliminer le maximum de virus. Après cette étape, elle indique que la personne mordue doit aller se faire vacciner et commencer les traitements (des injections à prendre) sur une période de trois semaines.