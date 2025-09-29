Soudan: Le Premier Ministre rencontre le chercheur Américain Cameron Hudson à New York

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, s'est réuni Dimanche avec le chercheur, écrivain et analyste américain Cameron Hudson, chercheur principal du programme Afrique au Centre d'études stratégiques et internationales (CESI), dans les locaux de la Mission permanente du Soudan auprès des Nations unies à New York. Cela fait dans le cadre de ses efforts visant à développer les relations internationales et à renforcer le dialogue avec les groupes mondiaux de pensée,

La réunion a vu un échange de vues fructueux sur les développements politiques, économiques et humanitaires au Soudan sous la lumière des défis régionaux et internationaux actuels.

Les deux côtés ont également abordé les moyens de relancer les relations entre le Soudan et les États-Unis d'Amérique, en particulier dans les domaines de la coopération politique et diplomatique et le soutien au développement.

Au cours de la réunion, Dr. Idris a souligné l'importance du dialogue avec les groupes de pensée et les faiseurs politiques aux États-Unis, affirmant que le Soudan souhaitait établir des partenariats stratégiques fondés sur le respect mutuel et les intérêts communs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, M. Hudson a exprimé son vif intérêt pour le développement au Soudan, soulignant l'importance de soutenir la phase de transition et de favoriser les opportunités de stabilité et de développement durable dans le pays.

La réunion s'inscrivait dans le cadre d'une série de rencontres organisées par le Premier Ministre Soudanais avec des responsables de l'ONU et des personnalités intellectuelles influentes en marge de sa participation aux sessions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

La rencontre a été assistée du côté Soudanais par le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme Khalid Al-Eiser, le Chef de la mission permanente du Soudan aux Nations unies Ambassadeur Al-Harith Idris, l'ambassadeur du Soudan aux États-Unis Mohamed Abdalla Idris, le conseiller du Premier Ministre Dr Hussein Al-Hafyan , le porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères ambassadeur Jamal Malik, le ministre plénipotentiaire Ammar Mohamed Mahmoud et le ministre plénipotentiaire Faisal Abdel-Azim.