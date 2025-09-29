Soudan: Le Ministre des Affaires Etrangères rencontre son homologue Sud-Soudanais à New York

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ambassadeur Mohieddin Salim, a tenu une réunion bilatérale Jeudi avec le Ministre des Affaires Etrangères de la République du Soudan du Sud, M. Mandi Samaya, en marge de la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations unies à New York.

La réunion a porté sur les relations bilatérales distinguées et les liens historiques entre les deux pays.

L'ambassadeur Salim a affirmé que le Gouvernement du Soudan espérait réaliser davantage des intérêts et des bénéfices dans tous les domaines, soulignant l'importance d'activer les comités ministériels concernés afin de réaliser des gains stratégiques pour les deux nations.

Pour sa part, le ministre Samaya a exprimé le souhait de son pays d'établir un partenariat stratégique avec le Soudan dans les divers domaines, soulignant son souci de renforcer les canaux de communication entre les deux pays.

Il a également souligné que le Soudan du Sud est sérieux pour réaliser la sécurité et la stabilité au Soudan, appelant à une solution pacifique à travers un dialogue Soudanais-soudanais afin d'empêcher toute ingérence extérieure qui ne servirait pas les intérêts du peuple Soudanais.