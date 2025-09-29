Soudan: Le Premier Ministre discute la crise du blocus alimentaire à Al-Fashir

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, a tenu une réunion importante à New York avec l'ancien directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) et actuel directeur de l'organisation " Foodbo ", dont la direction du PAM a récompensé le prix Nobel de la paix..

Les discussions ont porté sur la détérioration de la situation humanitaire dans plusieurs villes Soudanaises assiégées, notamment Al-Fashir, qui souffre d'un blocus sévère imposé par la milice rebelle des Forces de soutien rapide (FSR).

La réunion s'est concentrée sur les moyens possibles de briser ce blocus inhumain, qui prive les civils de leur droit à l'alimentation et à l'aide humanitaire et exacerbe leurs souffrances quotidiennes.

Les deux parties ont appelé la communauté internationale - des États, des organisations et des individus - à assumer leurs responsabilités morales et humanitaires et à acheminer rapidement l'aide à Al-Fashir et dans d'autres zones affectées par le conflit, en particulier le Sud-Kordofan.

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, a souligné l'importance de la solidarité internationale pour faire face à ce qu'il a qualifié de " catastrophe humanitaire ", affirmant que le silence face aux souffrances des civils représente une complicité indirecte avec ceux qui cherchent à affamer et à humilier le peuple Soudanais.

Pour sa part, M. David Beasley a promis de faire tout son possible pour informer l'administration américaine et l'opinion publique américaine des risques graves résultant du blocus en cours et des crimes contre l'humanité et du génocide commis par la milice FSR contre des civils innocents.

La réunion a été assistée du côté Soudanais par le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme M. Khalid Al-Eiser , le représentant permanent du Soudan auprès des Nations unies ambassadeur Al-Harith Idris, l' ambassadeur du Soudan aux États-Unis Mohamed Abdallah Idris, le sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères ambassadeur Idris Ismail Farajalla, le conseiller du Premier Ministre Dr Hussein Al-Hafian, le ministre plénipotentiaire Ammar Mohamed Mahmoud et le ministre plénipotentiaire Faisal Abdel-Azim.