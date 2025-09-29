Afrique: Diabète - Le double standard de l'accès aux soins dans le monde

communiqué de presse

La gestion quotidienne du diabète est complexe. Même en ayant accès aux meilleurs outils et technologies, elle nécessite une surveillance constante du taux de glycémie et un traitement quotidien sous forme de médicaments ou d'insuline. Si les décisions des laboratoires pharmaceutiques, les déplacements ou les conflits privent une personne d'un accès à des soins, le diabète peut rapidement mettre sa vie en danger.

Lecritia a été diagnostiquée avec un diabète de type 1 en 1999. Au début, elle gérait son diabète à l'aide d'injections par seringues, avec de l'insuline provenant de flacons. Elle trouvait cependant ces injections douloureuses, les flacons encombrants et cette gestion stressante. L'insuline est coûteuse, un seul flacon cassé peut avoir des conséquences désastreuses, comme devoir se rationner ou se passer d'insuline jusqu'à ce qu'il soit possible d'en acheter davantage. Elle a pu commencer à utiliser des stylos à insuline lorsque l'Afrique du Sud les a introduits à l'échelle nationale en 2014.

Des innovations pour faciliter les injections d'insuline

Les stylos à insuline sont plus faciles à utiliser, moins douloureux, plus précis et plus durables que les flacons et les seringues, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie des personnes atteintes de diabète. Ces stylos sont pratiques et participent à la bonne gestion du diabète, et leur disponibilité à des prix abordables, tout comme celle de l'insuline, sont aujourd'hui des enjeux importants.

En 2022, Ghassan Fakhri Jabar a quitté Gaza pour rejoindre ses fils en Europe, et a commencé un périple de huit mois, au cours desquels, privé de son approvisionnement régulier en insuline et incapable de contrôler correctement sa glycémie, il a subi de dangereuses fluctuations de glucose qui ont entrainé des comas diabétiques. « Lorsque l'insuline contenue dans les flacons que j'avais emportés avec moi pendant mon voyage s'est épuisée, j'ai essayé d'en acheter davantage, mais elle était trop chère. » détaille-t-il. Il est finalement arrivé à Athènes, en Grèce, où il a pris contact avec MSF, qui lui a fourni des stylos à insuline et a pu surveiller son état de santé.

En 2024, évoquant son expérience de la gestion de son diabète pendant sa migration, Ghassan a déclaré : « Évidemment, l'essentiel était d'avoir accès à de l'insuline, mais cela aurait été beaucoup plus facile pour moi avec des stylos, qui sont pratiques, et dont l'injection est légère et indolore. »

Les accès aux innovations suspendus aux décisions des laboratoires

Aujourd'hui, les stylos à insulines, qui simplifient et améliorent grandement la gestion du diabète existent mais leur disponibilité est soumise aux décisions des entreprises qui les produisent et les commercialisent. En effet, seules trois sociétés pharmaceutiques - Eli Lilly, Novo Nordisk et Sanofi - contrôlent 90 % de l'ensemble du marché de l'insuline. Elles peuvent donc fixer des prix aussi élevés qu'elles le souhaitent, décider quels types d'insuline et quels dispositifs d'administration sont commercialisés ou non, et ainsi avoir un impact majeur sur la vie des patients dans le monde entier. Leurs choix, orientés sur le profit, ont entraîné un double standard dans l'accès aux soins des personnes diabétiques.

Ainsi, en 2024, Novo Nordisk a annoncé que l'entreprise allait complètement cesser la production du principal type de stylos à insuline disponible en Afrique du Sud, les stylos à insuline humaine. Cela a contraint de nombreuses personnes atteintes de diabète à changer leur mode d'administration, sans préavis, et a obligé les gouvernements à se démener pour fournir suffisamment d'outils d'administration d'insuline afin de combler le manque. Cette décision a des impacts directs sur les personnes malades comme Lecritia : « Quand j'ai commencé à utiliser le stylo, c'était tellement moins désagréable, car tout ce que j'avais à faire, c'était de le tourner, d'injecter, et le tour était joué. Mais maintenant, ce sera tellement différent de revenir aux flacons et aux seringues. Ma principale crainte est que ces flacons se cassent, car que vais-je faire si je n'en ai plus ? Il n'y a pas de solution de secours, et l'insuline est chère. »

Novo Nordisk s'est engagé, à compter du 12 juillet 2025, à fournir des stylos à insuline analogue en Afrique du Sud. Mais le prix par stylo (3,95 dollars américains) est trop élevé et ne permettra pas un accès équitable à toutes les personnes atteintes de diabète dans le pays. Pour que le gouvernement sud-africain puisse fournir des stylos à insuline analogue à toutes les personnes qui en ont besoin, il est impératif que Novo Nordisk réduise le prix unitaire du stylo.

L'ajout, en septembre 2025, des analogues de l'insuline à action rapide et des agonistes du GLP-1 à la Liste modèle des médicaments essentiels (LME) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doit encourager les pays à rendre ces traitements accessibles et abordables pour les personnes atteintes du diabète, où qu'elles vivent dans le monde.

« Nous appelons les pays à prendre des mesures urgentes pour mettre à jour leurs listes nationales de médicaments essentiels, à commencer à planifier leurs achats et, en collaboration avec l'OMS, à exiger des entreprises pharmaceutiques qu'elles rendent ces traitements essentiels contre le diabète disponibles dans leur pays en les enregistrant immédiatement et, surtout, en les rendant abordables. » soutient le Dr Elizabeth Jarman, conseillère technique pour les maladies non transmissibles, qui travaille auprès de la Campagne d'Accès aux Médicaments Essentiels (Access Campaign) de MSF.