Afrique: Mondial 2026 - L'Afrique du Sud perd trois points sur tapis vert, le Bénin nouveau leader

29 Septembre 2025
Radio France Internationale

Coupable d'avoir fait jouer Teboho Mokoena en mars dernier contre le Lesotho, alors qu'il était suspendu, l'Afrique du Sud a été sanctionnée par la Fifa d'une défaite (0-3) sur tapis vert. Les Bafana Bafana rétrogradent à la deuxième place du groupe C et relancent le suspense dans la course à la qualification.

L'Afrique du Sud a été sanctionnée lundi d'une défaite sur tapis vert pour avoir aligné un joueur suspendu lors de la rencontre face au Lesotho en mars dernier, qualificative pour le Mondial 2026, a annoncé la Fifa.

En remplaçant leur succès 2-0, acquis le 21 mars à Polokwane, par un forfait 0-3, les Bafana Bafana rétrogradent à la deuxième place du groupe C des éliminatoires de la zone Afrique, devancés à la différence de buts par le Bénin ; le Lesotho demeure cinquième.

L'Afrique du Sud a violé l'article 19 du Code disciplinaire de la Fifa en faisant jouant le milieu Teboho Mokoena, alors qu'il avait accumulé deux cartons jaunes contre le Bénin puis le Zimbabwe, indique la commission de discipline de l'instance du football.

La Fédération sud-africaine, qui peut encore saisir la commission de recours de la Fifa en appel, doit également s'acquitter de 10 000 francs suisses (10.680 euros) d'amende.

