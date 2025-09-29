Sénégal: Les liens entre le royaume chérifien et le pays mis en exergue

29 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Maguette Gueye Diedhiou

La troisième édition de la rencontre des alumni du Maroc s'est tenue, le 26 septembre dernier à Dakar. Organisée en partenariat avec l'Ambassade du Maroc au Sénégal, la rencontre placée sous le thème «la formation des talents africains, catalyseur du développement du continent », a réuni responsables institutionnels, diplomates et associations d'anciens étudiants.

La capitale sénégalaise a accueilli le 26 septembre dernier, la troisième rencontre des alumni du Maroc. Elle est organisée par différentes amicales et associations d'anciens étudiants et stagiaires en partenariat avec l'Ambassade du Maroc au Sénégal, AttijariWafa Bank et Enabel. Placée sous le thème « la formation des talents africains, catalyseur du développement du continent », cette édition a mis en lumière la force des liens entre le Maroc et le Sénégal à travers la formation mais aussi à travers l'humain.

Selon l'Ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri la singularité des relations entre les deux pays ne se limite pas à la géopolitique ou à l'économie, mais s'enracine dans une fraternité spirituelle, culturelle et humaine. « Plus que des accords ou des projets, ce sont les femmes et les hommes qui incarnent ce lien. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de l'Afrique », a-t-il déclaré, mettant en avant le rôle central des alumni dans ce rapprochement. Hassan Naciri se réjouit de voir cette rencontre, réunir autant de lauréats et de jeunes talents qui partagent cette expérience de formation et de vie entre deux pays.

Car cela témoigne aussi bien pour les Marocains que pour les Sénégalais de la sincérité de notre partenariat, bâtie sur la confiance. En réalité, dit-il, c'est là la véritable richesse de notre coopération.

Venu présider la cérémonie, le Secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, a salué le dynamisme des associations d'Alumni venant du Maroc qui sont en train de faire un excellent travail pour hisser haut les liens de fraternité séculaire entre les deux pays. Pour lui, les liens entre le Sénégal et le Maroc dépassent les cadres institutionnels. «La relation entre le Sénégal et le Maroc est très franche, elle dépasse les institutions. Ce sont les peuples qui sont connectés. Les Sénégalais qui ont étudié au Maroc gardent toujours un lien fort avec ce pays et entre eux-mêmes », a-t-il affirmé, tout en réitérant son engagement à soutenir les étudiants sénégalais à l'étranger.

Prenant la parole au nom des Alumni, Mohamed Lome, a rappelé la force du réseau que constituent les anciens étudiants. Il a souligné que nombre de responsables politiques et économiques sénégalais avaient été formés au Maroc, tout comme de jeunes diplômés qui participent aujourd'hui à ce dynamisme. «Le choix du thème reflète notre conviction que la formation des talents est la clé du développement de l'Afrique. Cette édition est d'autant plus marquante qu'elle a permis aux alumni de rencontrer des entreprises comme Attijariwafa Bank, venues recruter de jeunes profils », a-t-il confié, plaidant pour que cette dynamique se poursuive et s'élargisse.

