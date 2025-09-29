Sénégal: Parti socialiste - Le tribunal déclare nulle la procédure engagée contre Aminata Mbengue Ndiaye

Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dakar a rendu sa décision dans le litige opposant la direction du Parti socialiste (PS) à un groupe de cadres contestataires. Dans son ordonnance, le magistrat a déclaré « nulle la procédure pour irrégularité de fond ».

Auparavant, le tribunal avait rejeté l'exception d'incompétence jugée « mal-fondée ». Quant à la fin de non-recevoir liée à l'absence de personnalité morale des demandeurs, elle a été requalifiée par le juge comme une cause de nullité pour irrégularité de fond, ce qui a entraîné l'annulation de la procédure.

La requête avait été introduite par une faction dissidente du PS, qui contestait la gestion d'Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale intérimaire du parti. Ces cadres réclamaient la fin de sa suppléance, jugeant que le parti est à l'arrêt depuis le décès de l'ancien leader Ousmane Tanor Dieng en 2019, faute de congrès. Ils invoquaient également l'état de santé de Mme Mbengue Ndiaye pour exiger la convocation d'un congrès afin d'élire une nouvelle direction.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La défense de la secrétaire générale intérimaire avait, de son côté, souligné qu'un congrès est déjà prévu en décembre 2025, rejetant ainsi les arguments de la partie adverse.