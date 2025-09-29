Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - Ça passe pour Otohô, mais ça casse chez les Léopards

L'Association sportive Otohô a été tenue en échec 0-0, le 28 septembre, par le club angolais de Primeiro de Agosto. Un résultat suffisant qui lui a permis de se qualifier pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe africaine de la confédération (CAF).

Le seul représentant congolais resté en lice affrontera Ferroviario de Maputo. Le vainqueur accédera à la phase de groupes de la CAF." C'est un autre niveau qui arrive. Il va falloir corriger beaucoup de choses comme transformer les rares occasions qu'on peut trouver, parce que c'est difficile de s'en procurer quand il s'agit du football africain. Il faut travailler sur le mental des joueurs, leur faire comprendre qu'à la maison il faut être à l'aise plus que sur le terrain de l'adversaire ", a déclaré Sékou Seck, l'entraîneur de l'AS Otohô.

Le constat est bien réel puisque les Congolais doivent leur qualification à leur victoire à l'aller, à Luanda, 2-1. A domicile, ils ont fait jeu égal en manquant de scorer par le biais de Bandiougou Diallo à la 44e minute. La pression de perdre a visiblement pris le pas sur le résultat. Le manque de réalisme à domicile devient une mauvaise étiquette qui colle à la peau des équipes congolaises.

De son côté, l'Athletic club Léopards de Dolisie a payé le prix de ce manque d'efficacité devant les buts. Tenus en échec 0-0, le 21 septembre à Brazzaville, les fauves du Niari ont réalisé le même résultat à Maputo contre Black bulls avant de s'incliner aux tirs au but 4-5 et quitter prématurément la Ligue des champions dès le premier tour préliminaire.

Le manque de compétition dans les jambes a été l'une des raisons de l'échec. L'entraîneur de l'AS Otohô, conscient des conséquences, a lancé un message."On demande au ministre des Sports et au président de la fédération de trouver un accord positif pour que le championnat reprenne afin de permettre aux équipes de mieux se préparer. Cela va être difficile sans compétition. Le prochain match, c'est entre le 17 et le 18 octobre. Qu'allons-nous faire ? On est obligé de voir nos dirigeants pour solliciter des matches amicaux en déplacement ou sur place, parce que cela va être compliqué de rester jusqu'au 17 octobre sans match", a indiqué Sékou Seck.