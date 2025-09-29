Congo-Brazzaville: Partenariat - La société pétrolière Continental Resources prête à investir au Congo

Après New York, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a effectué, le 25 septembre, une visite de travail à Oklahoma city, à l'invitation du gouverneur de cet Etat, Kevin Sttit. Les échanges entre les deux personnalités ont porté notamment sur le positionnement du Congo comme acteur stratégique dans le secteur énergétique en Afrique.

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, et le gouverneur de l'Etat d'Oklahoma, Kevin Sttit, ont abordé divers sujets portant, entre autres, sur des investissements internationaux dans l'exploration, la production et l'innovation dans le domaine du pétrole et du gaz, ainsi que sur l'extraction et l'utilisation des minerais.

Par ailleurs, les deux interlocuteurs ont affirmé leur engagement d'organiser une série de rencontres avec les acteurs clés de l'industrie énergétique d'Oklahoma, et aussi avec les responsables gouvernementaux et des chefs d'entreprise, afin d'explorer de possibles partenariats et investissements mutuels.

Ensuite, le président de la République a eu également un entretien avec le président directeur général de Continental Resources, Doug Lawler, au cours duquel il a présenté les atouts dont regorge son pays, tout en l'invitant à investir au Congo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La visite de travail de Denis Sassou N'Guesso à Oklahoma City jette les bases d'un partenariat entre le Congo et l'Etat d'Oklahoma, et aussi entre le Congo et la société pétrolière Continental Resources, engagée à investir au Congo dans les domaines de l'énergie, de la production et de la valorisation des ressources pétrolières et gazières, de formation des cadres et d'échange d'expérience dans plusieurs secteurs d'activité.

Continental Resources est une société américaine indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel, basée à Oklahoma City et leader dans l'exploitation du champ de Bakken.