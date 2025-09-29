Congo-Brazzaville: Championnat national de judo - Brazzaville rafle presque toutes les médailles

La Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da) que dirige Me Neyl Francis Ata a organisé, du 27 au 28 septembre au gymnase Nicole-Oba, à Brazzaville, l'édition 2025 des championnats nationaux. Au terme des combats âprement disputés, les athlètes de la ligue de la capitale ont dominé dans toutes les catégories et versions.

Durant deux jours, le gymnase Nicole-Oba a été pris d'assaut par un public venu nombreux soutenir les athlètes. Près de 350 d'entre eux dont 118 dames et 198 messieurs ont participé à la compétition. Ils sont venus de huit ligues départementales, à savoir Pointe-Noire/Kouilou, Niari, Bouenza, Pool, Brazzaville, Plateau, Cuvette et Sangha. Chez les dames, les catégories retenues ont tourné entre les -48 Kg jusqu'au + 78 Kg tandis que du côté des messieurs, ce sont les -60 Kg jusqu'au +100 Kg qui ont été à l'honneur.

Au classement général, la ligue de Brazzaville a obtenu 13 médailles en or, 10 en argent et 11 en bronze. Celle de Pointe-Noire/Kouilou s'est contentée d'une médaille en or, de deux en argent et de trois en bronze. La Cuvette est arrivée à la 3e place avec une médaille en argent et une autre en bronze, tandis que la Sangha n'a pu avoir que deux en bronze. Les départements du Pool et du Niari ont partagé la 5e place avec une médaille de bronze chacun. La Bouenza et les Plateaux doivent encore apprendre puisqu'ils n'ont rien gagné malgré la volonté de leurs athlètes. Au niveau des résultats techniques, les judokas de Brazzaville ont dominé, une fois de plus, dans toutes les catégories.

Ces championnats juniors et seniors dans les versions féminines et masculines ont mis aux prises les athlètes des différentes ligues qui se sont constitués en équipes départementales. Contre toute attente, l'édition 2025 de la plus grande compétition du judo congolais a dessiné un nouveau tableau national en matière de classement. Dans la plupart des catégories, les anciens et habitués du podium ont été déclassés. Les talents qui émergent se sont imposés par leur dynamisme et leur professionnalisme.

Cette compétition s'inscrit dans le cadre du programme d'activité annuelle de la fédération. Le président Neyl Francis Ata , dans son mot de circonstance, a invité tous les acteurs de ce sport de combat à se mettre d'ores et déjà au travail afin de préparer efficacement les prochaines échéances, notamment les compétitions internationales qui pointent à l'horizon.